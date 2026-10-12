По итогам третьего квартала в Сочи подешевела аренда квартир всех типов
12.10.2026, 10:39
По итогам третьего квартала 2026 года в Сочи снизились ставки аренды однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир. Сильнее всего подешевели «двушки» — на 10,2%. Такие данные приводит федеральный портал «МИР КВАРТИР» в обзоре 70 российских городов.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 38 759 рублей в месяц — на 9,5% меньше, чем кварталом ранее. «Двушка» обходилась в среднем в 52 071 рубль (–10,2%), а трехкомнатная квартира — в 71 004 рубля (–4,7%).
Снижение в Сочи оказалось заметным и на фоне общероссийской динамики: в среднем по стране аренда всех трех типов квартир за квартал немного выросла. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,9%, двухкомнатные — на 1,6%, трехкомнатные — на 0,3%.
Аналитики «МИР КВАРТИР» назвали прошедший высокий сезон «холодным»: рост ставок по стране оказался слабее прошлогоднего. Среди причин в компании указывают на увеличение предложения жилья и на то, что платёжеспособность арендаторов ограничивает возможности собственников повышать цены.