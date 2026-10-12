По итогам третьего квартала в Сочи подешевела аренда квартир всех типов

Снижение в Сочи оказалось заметным и на фоне общероссийской динамики: в среднем по стране аренда всех трех типов квартир за квартал немного выросла. Однокомнатные квартиры подорожали на 0,9%, двухкомнатные — на 1,6%, трехкомнатные — на 0,3%.