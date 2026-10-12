Аренда однокомнатных квартир в Ростове подорожала на 0,2%

Аренда однокомнатной квартиры в Ростове в среднем обходилась в 27 546 рублей в месяц. За квартал ставка увеличилась на 0,2%. «Двушки» подорожали на 0,3% — до 35 051 рубля в месяц. Снять трёхкомнатную квартиру можно было в среднем за 42 456 рублей: это на 2,9% меньше, чем в предыдущем квартале.