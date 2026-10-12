Аренда однокомнатных квартир в Ростове подорожала на 0,2%
12.10.2026, 10:30
В Ростове-на-Дону по итогам третьего квартала стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир немного выросла, тогда как трехкомнатные квартиры стали дешевле. Такие данные приводит федеральный портал «МИР КВАРТИР», проанализировавший ставки в 70 российских городах.
Аренда однокомнатной квартиры в Ростове в среднем обходилась в 27 546 рублей в месяц. За квартал ставка увеличилась на 0,2%. «Двушки» подорожали на 0,3% — до 35 051 рубля в месяц. Снять трёхкомнатную квартиру можно было в среднем за 42 456 рублей: это на 2,9% меньше, чем в предыдущем квартале.
Таким образом, изменения в Ростове-на-Дону оказались умеренными: две категории жилья прибавили в цене лишь несколько десятых процента, а заметнее всего снизилась стоимость аренды квартир с тремя комнатами.
В среднем по России за третий квартал однокомнатные квартиры подорожали на 0,9%, до 27 373 рублей в месяц, двухкомнатные — на 1,6%, до 34 416 рублей. Средняя ставка для трёхкомнатных квартир выросла на 0,3%, составив 43 284 рубля в месяц.