На Северном Кавказе выросло число вакансий в агропромышленном комплексе
12.10.2026, 10:14
Северо-Кавказский федеральный округ возглавил рейтинг регионов России по приросту вакансий в агропромышленном комплексе. Об этом свидетельствуют данные анализа рынка труда в АПК, который провел Россельхозбанк.
По данным платформы «Я в Агро», в сентябре 2026 года число предложений по трудоустройству достигло 80 тыс. — на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года (67 тыс. в сентябре 2025-го). Наиболее высокую динамику прироста вакансий показали Северо-Кавказский (+32%), Южный (+28%), Дальневосточный (+25%) и Центральный (+24%) федеральные округа.
Самым востребованным стал спрос на агрономов: число вакансий по этой специальности за год выросло на 35%, а средняя зарплата прибавила 40%, достигнув 100–120 тыс. рублей в месяц. В группу наиболее популярных специальностей также вошли машинисты-трактористы, комбайнёры, водители спецтехники, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры и технологи. Продолжает расти и спрос на IT-специалистов в АПК — работодатели ищут кандидатов, умеющих работать с базами данных, платформами и системами искусственного интеллекта.
По доле вакансий лидируют Краснодарский край (22% всех предложений), Московская (15%) и Ростовская области (10%). При этом по медианной предлагаемой зарплате в числе лидеров — Ростовская область (106 тыс. рублей) и Краснодарский край (100 тыс. рублей, у агрономов — 136 тыс. руб.), тогда как в среднем по России показатель составляет 82 тыс. рублей.