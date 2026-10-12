На Северном Кавказе выросло число вакансий в агропромышленном комплексе

Самым востребованным стал спрос на агрономов: число вакансий по этой специальности за год выросло на 35%, а средняя зарплата прибавила 40%, достигнув 100–120 тыс. рублей в месяц. В группу наиболее популярных специальностей также вошли машинисты-трактористы, комбайнёры, водители спецтехники, ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры и технологи. Продолжает расти и спрос на IT-специалистов в АПК — работодатели ищут кандидатов, умеющих работать с базами данных, платформами и системами искусственного интеллекта.