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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области ищут священника, пропавшего на рыбалке

12.10.2026, 10:08
Полиция Приволжского района просит помощи в поисках священнослужителя Сергея Купцова, 1974 года рождения. Мужчина пропал 6 октября: около 06:00 он уехал на рыбалку на реку Волга. Для поездки он использовал автомобиль «Нива» (гос. номер Н 860 ТУ 763) с лодочным прицепом, на котором перевозил алюминиевую лодку «Неман 400 DC». Об этом сообщает Сызранский линейный отдел МВД РФ на транспорте.
Сергей Купцов

Сергей Купцов

Сызранский ЛО МВД РФ на транспорте

Машину с прицепом позже обнаружили на берегу Волги у пристани села Приволжье. С того момента о местонахождении Сергея Купцова ничего не известно, его мобильный телефон (89272166564) недоступен.
Приметы мужчины: на вид 52 года, рост 190 см, среднего телосложения; короткие седые волосы, голубые глаза, седая борода. Особые приметы — татуировки на правом плече: надпись «ВДВ» и изображение тигра. В день исчезновения был одет в темно-зеленый рыбацкий костюм (вейдерсы) и кофту телесного цвета.
Всех, кто располагает информацией о Сергее Купцове, просят сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району по телефону: 8 (84647) 9 14 84.

Георгий Портнов