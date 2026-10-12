В Самарской области ищут священника, пропавшего на рыбалке
12.10.2026, 10:08
Полиция Приволжского района просит помощи в поисках священнослужителя Сергея Купцова, 1974 года рождения. Мужчина пропал 6 октября: около 06:00 он уехал на рыбалку на реку Волга. Для поездки он использовал автомобиль «Нива» (гос. номер Н 860 ТУ 763) с лодочным прицепом, на котором перевозил алюминиевую лодку «Неман 400 DC». Об этом сообщает Сызранский линейный отдел МВД РФ на транспорте.
Машину с прицепом позже обнаружили на берегу Волги у пристани села Приволжье. С того момента о местонахождении Сергея Купцова ничего не известно, его мобильный телефон (89272166564) недоступен.
Приметы мужчины: на вид 52 года, рост 190 см, среднего телосложения; короткие седые волосы, голубые глаза, седая борода. Особые приметы — татуировки на правом плече: надпись «ВДВ» и изображение тигра. В день исчезновения был одет в темно-зеленый рыбацкий костюм (вейдерсы) и кофту телесного цвета.
Всех, кто располагает информацией о Сергее Купцове, просят сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району по телефону: 8 (84647) 9 14 84.