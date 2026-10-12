В Самарской области ищут священника, пропавшего на рыбалке

Полиция Приволжского района просит помощи в поисках священнослужителя Сергея Купцова, 1974 года рождения. Мужчина пропал 6 октября: около 06:00 он уехал на рыбалку на реку Волга. Для поездки он использовал автомобиль «Нива» (гос. номер Н 860 ТУ 763) с лодочным прицепом, на котором перевозил алюминиевую лодку «Неман 400 DC». Об этом сообщает Сызранский линейный отдел МВД РФ на транспорте.