Пасмурная погода и дожди сохранятся в Петербурге в начале недели

Климатическая норма среднесуточной температуры для 12 октября в Петербурге составляет +7 градусов. Исторический максимум для этой даты был зафиксирован в 1896 году — +16,7 градуса, а минимум — в 1945-м, когда температура опустилась до 4,3 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1984 году: тогда за сутки выпало 18 мм.