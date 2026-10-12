Пасмурная погода и дожди сохранятся в Петербурге в начале недели
12.10.2026, 09:15
В Санкт-Петербурге понедельник, 12 октября, начался с пасмурной погоды. Днем в городе ожидается умеренный дождь, температура воздуха составит +7…+9 градусов. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, утром температура воздуха составляла +8,4 градуса. Ветер будет северо-восточным и восточным, умеренным. Атмосферное давление продолжит повышаться.
Солнце сегодня взойдет около 07:30, а зайдет в 17:59. Таким образом, световой день продлится примерно 10 часов 29 минут.
Климатическая норма среднесуточной температуры для 12 октября в Петербурге составляет +7 градусов. Исторический максимум для этой даты был зафиксирован в 1896 году — +16,7 градуса, а минимум — в 1945-м, когда температура опустилась до 4,3 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1984 году: тогда за сутки выпало 18 мм.
В прошлом году 12 октября температура в городе колебалась от +5,6 до +8,8 градуса. За сутки отмечались следы дождевых осадков, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Во вторник, 13 октября, в Петербурге возможен небольшой дождь, температура воздуха составит +6…+8 градусов. В среду, 14 октября, местами также ожидаются небольшие осадки, а воздух прогреется до +8…+10 градусов.