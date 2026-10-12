В Петербурге с 12 октября возобновят прием заявлений на визы Кипра
12.10.2026, 09:10
Визовые центры Кипра в России, в том числе в Санкт-Петербурге, с понедельника, 12 октября, возобновляют прием заявлений на получение виз. Технические неполадки, из-за которых приостанавливалась обработка документов, устранены, сообщили в визовом операторе BLS International.
«Консульства Республики Кипр в Москве и Санкт-Петербурге рады сообщить заявителям, что технические неполадки, влиявшие на процесс обработки визовых заявлений, успешно устранены»,— говорится в сообщении компании.
Заявителям, которые не смогли прийти в визовый центр или завершить подачу документов из-за сбоя, не нужно записываться повторно. Сотрудники BLS International свяжутся с ними по телефону или электронной почте и сообщат дальнейший порядок действий.
Прием документов приостановили 8 октября в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. Причиной стали технические проблемы в консульствах Кипра в Москве и Петербурге.