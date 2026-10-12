В Ростове выявили две фантомные площадки по обороту животноводческой продукции
12.10.2026, 08:45
В Ростове-на-Дону выявили две фантомные площадки, через которые оформлялись электронные ветеринарные документы на продукцию животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, с сентября по октябрь через одну из площадок оформили более 260 документов на продукцию общей массой свыше 4,8 т, через другую — 43 документа на более чем 3,7 т. Специалисты установили, что зарегистрированные по одному адресу предприятия декларировали ввоз, вывоз, хранение и реализацию животноводческой продукции. Кроме того, одно из предприятий оформляло документы на товары, предназначенные для социальных учреждений.
По инициативе Россельхознадзора областная прокуратура с участием сотрудников ведомства провела внеплановые выездные проверки. На указанной площадке не обнаружили признаков деятельности по хранению и реализации продукции животного происхождения.
В ведомстве считают, что выявленные нарушения создают риск поступления в оборот продукции неизвестного происхождения, потенциально небезопасной для потребителей. Они также свидетельствуют о несоблюдении требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.
Обе площадки исключили из системы «Меркурий» и присвоили им статус «Фантомная площадка». Информацию направили в Роспотребнадзор и управление ветеринарии Ростовской области для принятия мер. Материалы также передали в прокуратуру.