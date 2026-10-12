В Ростове выявили две фантомные площадки по обороту животноводческой продукции

По данным ведомства, с сентября по октябрь через одну из площадок оформили более 260 документов на продукцию общей массой свыше 4,8 т, через другую — 43 документа на более чем 3,7 т. Специалисты установили, что зарегистрированные по одному адресу предприятия декларировали ввоз, вывоз, хранение и реализацию животноводческой продукции. Кроме того, одно из предприятий оформляло документы на товары, предназначенные для социальных учреждений.