Над Ростовской областью и другими регионами РФ перехватили 151 дрон
12.10.2026, 08:35
С 20:00 мск 11 октября до 8:00 мск 12 октября над Ростовской областью и другими российскими регионами сбили 151 украинский дрон. Об этом сообщили в минобороны РФ.
Дежурные силы ПВО отработали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА сбили над территорией города Каменск-Шахтинский. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.