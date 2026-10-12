В Ростове-на-Дону отменили закупку на обслуживание теплосетей за 7,8 млн рублей

Закупка предусматривала круглосуточное дежурство специалистов и техники, осмотр трубопроводов и тепловых колодцев, а также аварийный ремонт сетей. В перечень работ входили устранение порывов и утечек, замена поврежденных элементов трубопроводов, ремонт запорной арматуры и теплоизоляции. Подрядчик также должен был обеспечить ограждение мест проведения работ и восстановление благоустройства после ремонта.