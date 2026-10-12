В Ростове-на-Дону отменили закупку на обслуживание теплосетей за 7,8 млн рублей
12.10.2026, 08:23
В Ростове-на-Дону отменили закупку услуг по техническому обслуживанию муниципальных объектов теплоснабжения с начальной ценой в 7,85 млн руб. Согласно извещению от 9 октября 2026 года, определение подрядчика прекращено. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Заказчиком выступал департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В перечень объектов входили 184 объекта теплоснабжения, находящихся в муниципальной казне, и еще 26 объектов, включенных в реестр бесхозяйного имущества города.
Закупка предусматривала круглосуточное дежурство специалистов и техники, осмотр трубопроводов и тепловых колодцев, а также аварийный ремонт сетей. В перечень работ входили устранение порывов и утечек, замена поврежденных элементов трубопроводов, ремонт запорной арматуры и теплоизоляции. Подрядчик также должен был обеспечить ограждение мест проведения работ и восстановление благоустройства после ремонта.
В извещении об отмене закупки отмечается, что решение принято в связи с «техническими восстановительными работами на сервисе электронной торговой площадки».