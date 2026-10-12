Ростов опустился на 52-е место в рейтинге городов России по чистой зарплате

Средняя чистая ежемесячная заработная плата жителей Ростова-на-Дону в первом полугодии 2026 года составила 86,8 тыс. рублей — на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако в общероссийском рейтинге донская столица ухудшила позицию, опустившись с 50-го на 52-е место. Соответствующие данные опубликовало «РИА Рейтинг».