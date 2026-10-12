Ростов опустился на 52-е место в рейтинге городов России по чистой зарплате
12.10.2026, 08:13
Средняя чистая ежемесячная заработная плата жителей Ростова-на-Дону в первом полугодии 2026 года составила 86,8 тыс. рублей — на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако в общероссийском рейтинге донская столица ухудшила позицию, опустившись с 50-го на 52-е место. Соответствующие данные опубликовало «РИА Рейтинг».
В январе–июне 2025 года средняя чистая зарплата в городе составляла 78,7 тыс. рублей (тогда прибавка к первому полугодию 2024 года достигла 10,5%). Соотношение заработной платы и стоимости фиксированного потребительского набора выросло с 3,26 до 3,36.
Потребительский набор, или корзина, — это перечень базовых товаров и услуг из более чем 500 национаименований: еда, одежда, косметика, моющие средства, а также незаменимые услуги вроде ЖКХ и общественного транспорта.
Лидерами рейтинга стали Новый Уренгой (средняя чистая зарплата 180,3 тыс. рублей), Салехард (170,1 тыс.) и Анадырь (238,6 тыс. руб.). Замыкают список Грозный (54,1 тыс. руб.), Нальчик (56,2 тыс.) и Владикавказ (55,2 тыс. руб.).