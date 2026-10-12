Шесть самолетов не могут вылететь из Сочи с 11 октября
12.10.2026, 07:41
Утром 12 октября в аэропорту Сочи задерживается 31 рейс. По данным онлайн-табло, опаздывают 14 самолетов на вылет и 17 — на прилет. Часть рейсов задерживается еще с предыдущего дня. Также сообщается об отмене одного рейса и переносе прибытия самолета из Казани на 13 октября.
Накануне в аэропорту Сочи несколько раз вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Они действовали с 23:43 10 октября до 11:12 11 октября, а также с 12:26 до 13:31 11 октября.
Из 14 задержанных рейсов на вылет шесть не могут отправиться с 11 октября. Это два рейса в Москву и по одному — в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пермь и Уфу.
На прилет задерживаются 17 самолетов, семь из них должны были прибыть еще 11 октября. Речь идет о рейсах из Батуми, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ижевска. Кроме того, прибытие еще одного самолета из Казани перенесли с 12 на 13 октября. Рейс из Перми отменили.
Накануне и в ночь на 12 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов также вводили в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Калуги, Костромы и Ярославля.
Пассажирам рекомендуют следить за информацией о статусе рейсов. Авиакомпании сообщают об изменениях по контактам, указанным при бронировании. Также необходимо обращать внимание на аудиообъявления в терминале.
Ранее сообщалось, что транспортные прокуроры Западной Сибири проводят надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска. Задержки затронули рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Россия», «Сибирь» и «Азимут», в том числе в Сочи. Также был отменен рейс «Аэрофлота» №1555 по маршруту Новосибирск—Москва.
Пассажиры, чьи права нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921-70-00.