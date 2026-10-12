Шесть самолетов не могут вылететь из Сочи с 11 октября

На прилет задерживаются 17 самолетов, семь из них должны были прибыть еще 11 октября. Речь идет о рейсах из Батуми, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ижевска. Кроме того, прибытие еще одного самолета из Казани перенесли с 12 на 13 октября. Рейс из Перми отменили.