В Дагестане отказались от строительства моста ради экономии средств и времени

Врио министра также сообщил о трудностях с поиском подрядчика. По его словам, многие крупные предприятия отказывались от работ, ссылаясь на занятость. В итоге за восстановление моста взялась компания «Сибрегионстрой». Как отметил господин Гаджиев, подрядчик не получает прибыли от выполнения работ.