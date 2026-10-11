В Дагестане отказались от строительства моста ради экономии средств и времени
11.10.2026, 19:08
В Дагестане решили восстановить «Красный мост» в Гергебильском районе вместо строительства новой переправы. Основным аргументом стали сроки и экономия средств. Об этом сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев.
По словам господина Гаджиева, аварийно-восстановительные работы на мосту оцениваются примерно в 70 млн руб. Строительство нового сооружения обошлось бы минимум в 300 млн руб. Однако при выборе варианта власти ориентировались прежде всего на возможность быстрее восстановить транспортное сообщение для жителей близлежащих районов.
Врио министра также сообщил о трудностях с поиском подрядчика. По его словам, многие крупные предприятия отказывались от работ, ссылаясь на занятость. В итоге за восстановление моста взялась компания «Сибрегионстрой». Как отметил господин Гаджиев, подрядчик не получает прибыли от выполнения работ.