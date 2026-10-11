Глава СКР поручил проверить факты ненадлежащего содержания МКД в Ульяновске

По данным ведомства, в региональных СМИ сообщалось о ненадлежащем обслуживании и содержании пятиэтажного МКД 1973 года постройки. Кровля МКД, как отмечается, находится в аварийном состоянии, во время осадков помещения затапливаются, что приводит к повышенной влажности и образованию сырости. В 2025 году в одной из квартир произошел пожар, в связи с чем были повреждены кабель-каналы в подъезде, электрическая проводка не изолирована. Жильцы опасаются возникновения коротких замыканий и новых возгораний.