Глава СКР поручил проверить факты ненадлежащего содержания МКД в Ульяновске
11.10.2026, 16:00
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову провести проверку фактов ненадлежащего содержания многоквартирного дома на ул. Рябикова в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом в воскресенье сообщил Информационный центр СКР.
По данным ведомства, в региональных СМИ сообщалось о ненадлежащем обслуживании и содержании пятиэтажного МКД 1973 года постройки. Кровля МКД, как отмечается, находится в аварийном состоянии, во время осадков помещения затапливаются, что приводит к повышенной влажности и образованию сырости. В 2025 году в одной из квартир произошел пожар, в связи с чем были повреждены кабель-каналы в подъезде, электрическая проводка не изолирована. Жильцы опасаются возникновения коротких замыканий и новых возгораний.
Судя по всему, речь идет о доме №66 на ул. Рябикова. В минувшую пятницу в соцсети «ВКонтакте» жители дома пожаловались на критическую ситуацию в их доме. По их словам, кровля протекает во время каждого дождя, заливая сразу несколько этажей, а «управляющая компания “Лига сервис”, в ведении которой находится дом уже более четырех лет, так и не предприняла эффективных мер для капремонта крыши».
В ИЦ СКР отмечают, что глава СКР поручил Александру Михайлову по итогам проверки представить доклад о ее результатах, а также принимаемых мерах по защите прав жильцов многоквартирного дома. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.