Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Оренбургской области
11.10.2026, 14:58
В Саракташском районе у села Черный Отрог Оренбургской области (60 км от Оренбурга) произошло столкновение двух легковых автомобилей. На месте работали экстренные службы. Пожарные МЧС России из 26 ПСЧ деблокировали пострадавших. Об этом в воскресенье сообщило ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, в результате автокатастрофы погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четыре человека получили травмы.
Также, по данным ГУ МЧС, в Илекском районе, в 20 км от села Илек, легковой автомобиль на большой скорости вылетел в кювет. Специалисты 11 ПСЧ деблокировали одного пострадавшего, еще один человек в этом ДТП погиб.
Региональное УМВД пока не сообщило о подробностях и причинах дорожно-транспортных происшествий.