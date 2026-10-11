Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Оренбургской области

Также, по данным ГУ МЧС, в Илекском районе, в 20 км от села Илек, легковой автомобиль на большой скорости вылетел в кювет. Специалисты 11 ПСЧ деблокировали одного пострадавшего, еще один человек в этом ДТП погиб.