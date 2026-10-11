Консультанты сменили место пребывания

ГК «Лидер Консалт» с 2006 года работает на рынке аутстаффинга и смежных с ним сервисов в области права, медицины, общепита и прочего. Головной офис расположен в Петербурге на Лиговском проспекте. Сергей Полукарпов и Петр Петров являются совладельцами нескольких фирм, в том числе ООО «ЛК Менеджмент». Гендиректором этой компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», значится Аркадий Михайлов. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. По итогам 2024 года выручка «ЛК Менеджмент» составила 33 млн рублей, чистая прибыль — 6,5 млн. При этом у аффилированной с ней фирмы «ООО «Лидер консалт персонал» в 2024 году выручка составила 7 млрд рублей, а годом ранее— 15 млрд. Чистая прибыль — 114,9 млн рублей и 92,4 млн рублей соответственно. В июне 2025 года компания была ликвидирована.