Консультанты сменили место пребывания

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Обвиняемых в незаконной миграции в Петербурге сотрудников «Лидер Консалт» выпустили из СИЗО
11.10.2026, 15:04
Троим из пяти сотрудников петербургского холдинга «Лидер Консалт», обвиняемых в организации незаконной миграции, изменили меру пресечения. По информации «Ъ Северо-Запад», более года находящиеся в СИЗО гендиректор компании Аркадий Михайлов, а также ее сотрудники Виталий Горбачев и Залим Никацев отправлены под домашний арест. Бывшие совладельцы холдинга Сергей Полукарпов и Петр Петров остаются в следственном изоляторе.
В сентябре 2025 года в офисах холдинга «Лидер Консалт» прошли обыски. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 332.1 часть 3 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). По версии следствия, в 2020 году Петр Петров, Дмитрий Ким (владелец ООО «ЛК Менеджмент») и Сергей Полукарпов создали организованную преступную группу, которая использовала подконтрольные холдингу юрлица (ООО «Рапид», ООО «Звезда», ООО «Гранит» и ООО «Вавилон») для заключения фиктивных договоров, способствующих легализации мигрантов, а также подготовке недостоверных уведомлений и предоставления их в регистрирующие органы. В России были легализованы не менее пяти граждан из Узбекистана и Таджикистана.
Следствие полагает, что Залим Никацев и Виталий Горбачев, выполняя в компании роль сотрудников службы безопасности, проводили собеседования с найденными соучастниками, давали указания по сокрытию следов преступления, разъясняли алгоритм действий при общении с правоохранителями, а также следили за дисциплиной.
Аркадий Михайлов же, по версии обвинения, осуществлял поиск иностранцев, организовывал заключение с ними договоров, подготовку уведомлений о трудовой деятельности, а также через неустановленных лиц предоставлял фиктивные договоры в УВМ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти органы и получал часть преступного дохода.
Следствие считает, что курьеры работали в сервисах доставки компании «Яндекс», а указанные обвинением фирмы только создавали видимость занятости, помогая иностранцам оставаться в России незаконно, поясняют свою позицию представители адвоката обвиняемых.
На деле курьеры выполняли реальные заказы и получали деньги. Договоры с ними заключали компании-партнеры, которые проверяли документы, принимали выполненную работу и проводили выплаты. В обвинении не названо, какой именно документ был подделан, кем и когда, какая конкретно норма миграционного законодательства нарушена, а также какие иностранные граждане были незаконно легализованы на территории страны.
В протоколах допросов были названы представители крупных агрегаторов, включая «Яндекс», но в настоящий момент никому из них обвинение не предъявлено.
ГК «Лидер Консалт» с 2006 года работает на рынке аутстаффинга и смежных с ним сервисов в области права, медицины, общепита и прочего. Головной офис расположен в Петербурге на Лиговском проспекте. Сергей Полукарпов и Петр Петров являются совладельцами нескольких фирм, в том числе ООО «ЛК Менеджмент». Гендиректором этой компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», значится Аркадий Михайлов. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. По итогам 2024 года выручка «ЛК Менеджмент» составила 33 млн рублей, чистая прибыль — 6,5 млн. При этом у аффилированной с ней фирмы «ООО «Лидер консалт персонал» в 2024 году выручка составила 7 млрд рублей, а годом ранее— 15 млрд. Чистая прибыль — 114,9 млн рублей и 92,4 млн рублей соответственно. В июне 2025 года компания была ликвидирована.