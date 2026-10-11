Иностранец устроил погоню с полицией на «Солярисе» в Петербурге
11.10.2026, 12:22
В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские применили табельное оружие при задержании 22-летнего иностранца, который пытался скрыться от патруля на автомобиле Hyundai Solaris. Мужчину подозревают в нарушении миграционного законодательства, сообщили 11 октября в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел утром 10 октября. У дома № 16 на Богатырском проспекте сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который, увидев полицейских, сел в автомобиль и попытался уехать. Наряд начал преследование, однако водитель не реагировал на светозвуковые сигналы и требования остановиться.
На проспекте Королева один из полицейских, руководствуясь федеральным законом «О полиции», произвел предупредительный выстрел в воздух. После этого водитель остановился, выбежал из машины и попытался убежать. Его задержали у дома № 36, корпус 2, на Комендантском проспекте.
По данным полиции, задержанный — гражданин одной из стран Центральной Азии — находился в России с нарушением миграционного законодательства.
Мужчину доставили в отдел полиции и составили в отношении него несколько административных протоколов. Сейчас он находится в специальном приемнике. Автомобиль отправили на штрафстоянку.