Иностранец устроил погоню с полицией на «Солярисе» в Петербурге

На проспекте Королева один из полицейских, руководствуясь федеральным законом «О полиции», произвел предупредительный выстрел в воздух. После этого водитель остановился, выбежал из машины и попытался убежать. Его задержали у дома № 36, корпус 2, на Комендантском проспекте.