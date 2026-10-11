Ульяновская и Оренбургская области вошли в пилотный проект школьного телевидения
11.10.2026, 12:17
Ульяновская область вошла в число 15 регионов, участвующих в пилотном проекте Минпросвещения РФ «Школьное телевидение». Об этом в минувшую субботу сообщила министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова, подводя итоги регионального конкурса молодежной журналистики «Планета медиа».
Как сообщает агентство «РИА Новости», ссылаясь на информацию пресс-службы Минпросвещения РФ, проект «Школьное телевидение» начинают реализовывать в 15 пилотных регионах: в Московской, Ульяновской, Оренбургской Калининградской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях, а также в Республике Мордовия. Как отмечают в пресс-службе Минпросвещения РФ, запуск проекта «Школьное телевидение» в этих регионах планируется осуществить до 15 октября.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что единое школьное телевидение появится во всех школах России в 2027 году.
В пресс-службе Минпросвещения РФ поясняют, что редакция оператора «объединяет профессиональную команду, которая собирает и адаптирует материалы, планирует сетку вещания и обеспечивает их выход в трансляцию».
На официальном сайте проекта поясняется, что фактически проект «Школьное телевидение» — это единая федеральная система, которая объединяет все школьные экраны в одну сеть и показывает только проверенный, полезный и безопасный контент для учеников, педагогов и родителей. Проект обеспечивает школы готовым видеопотоком: новостями, образовательными роликами, материалами Минпросвещения в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Отмечается, что главная цель проекта — создать в школах единую, современную, безопасную медиасреду, «чтобы сделать информирование понятным, привлекательным и полностью контролируемым». На старте проекта будет идти федеральный эфир, затем школы начнут вставлять свои блоки информации и новостей. Передачи проекта будут идти на переменах и после уроков.
Оператором проекта выступает АНО «Школьное ТВ», зарегистрированное в октябре 2025 года в Москве. Единственным учредителем и директором АНО является Виталий Моргачев, ранее занимавшийся билетным бизнесом в качестве ИП, а также директора и владельца ООО «Тикстер.Ру», зарегистрированного в Воронежской области (компания ликвидирована в ноябре 2025 года).