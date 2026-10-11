Ульяновская и Оренбургская области вошли в пилотный проект школьного телевидения

На официальном сайте проекта поясняется, что фактически проект «Школьное телевидение» — это единая федеральная система, которая объединяет все школьные экраны в одну сеть и показывает только проверенный, полезный и безопасный контент для учеников, педагогов и родителей. Проект обеспечивает школы готовым видеопотоком: новостями, образовательными роликами, материалами Минпросвещения в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Отмечается, что главная цель проекта — создать в школах единую, современную, безопасную медиасреду, «чтобы сделать информирование понятным, привлекательным и полностью контролируемым». На старте проекта будет идти федеральный эфир, затем школы начнут вставлять свои блоки информации и новостей. Передачи проекта будут идти на переменах и после уроков.