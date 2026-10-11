Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью на Северном проспекте в Петербурге
11.10.2026, 11:42
Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи с Nissan в Калининском районе Петербурга. Авария произошла утром 11 октября на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, около 07:00 водитель Nissan поворачивал на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение с машиной скорой помощи.
«Автомобиль Nissan, совершавший поворот на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем скорой помощи»,— пояснили в полиции.
В результате ДТП трех человек госпитализировали. Двое пострадавших находятся в состоянии легкой степени тяжести, еще один — средней степени тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.