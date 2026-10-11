Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью на Северном проспекте в Петербурге

Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля скорой помощи с Nissan в Калининском районе Петербурга. Авария произошла утром 11 октября на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.