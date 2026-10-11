В Невском районе Петербурга при пожаре эвакуировали 16 жильцов

Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 11 октября. Всех госпитализировали. Из опасной зоны спасатели вывели 16 жильцов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.