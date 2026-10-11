В Невском районе Петербурга при пожаре эвакуировали 16 жильцов
11.10.2026, 09:52
Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 11 октября. Всех госпитализировали. Из опасной зоны спасатели вывели 16 жильцов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сообщение о возгорании в доме № 7, корпус 1, на проспекте Солидарности поступило в 01:01 11 октября.
«В однокомнатной квартире происходило горение обстановки комнаты и коридора на общей площади 27 м2»,— отметили в управлении.
Пожар ликвидировали в 01:24. К тушению привлекли три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.
«Из опасной зоны спасены 16 человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава»,— сообщили в ведомстве.