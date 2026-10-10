Наставник «Динамо» «снял шляпу» перед «Локомотивом» после проигрыша в Ярославле

Сергей Брылин на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда ожидала высокого давления со стороны ярославцев, которые несколько дней не играли. По его словам, удаления вновь помешали минчанам, а в третьем периоде им не хватило свежести и скорости, чтобы вернуться в игру.