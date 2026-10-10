Наставник «Динамо» «снял шляпу» перед «Локомотивом» после проигрыша в Ярославле
10.10.2026, 22:50
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин признал преимущество ярославцев в скорости и темпе игры после субботнего поражения от «Локомотива». Комментарии приводит официальный сайт КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:1.
Сергей Брылин на послематчевой пресс-конференции отметил, что команда ожидала высокого давления со стороны ярославцев, которые несколько дней не играли. По его словам, удаления вновь помешали минчанам, а в третьем периоде им не хватило свежести и скорости, чтобы вернуться в игру.
«Но вы видели, какой был настрой у соперников. Они с первой и до последней минуты отыграли в одном темпе и на высоких скоростях. Снимаю шляпу перед «Локомотивом», — заявил Сергей Брылин.
Наставник ярославцев Дмитрий Квартальнов рассказал, что минчане хорошо проходили среднюю зону и создавали проблемы ярославцам, однако Даниил Исаев помогал команде в сложные моменты. Тренер также положительно оценил игру «Локомотива» в меньшинстве. При этом он обратил внимание на ошибки, не свойственные команде, в частности на передачи через вратарскую зону.
«У нас большая группа молодых форвардов. Они все по праву здесь находятся. Емельянов, когда отдал Радулову, сыграл не по возрасту хладнокровно, четко», — сказал Дмитрий Квартальнов.
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов связал победу с работой над ошибками после предыдущего матча с минчанами, в котором ярославцы также неплохо действовали, но уступили из-за удалений.
«Сегодня мы играли лучше, не удалялись, выполнили требования. Во втором периоде пришлось поиграть в меньшинстве, стали ошибаться в средней зоне, мало играли в атаке. Но рисунок понравился», — отметил форвард.