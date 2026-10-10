Два отмененных гола не помешали «Локомотиву» разгромить «Динамо»
10.10.2026, 22:40
Ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу встречи арбитры отменили два гола хозяев. Неделей ранее ярославцы уступили минчанам в гостях со счетом 3:4.
«Локомотив» активно начал встречу и в середине первого периода открыл счет. Егор Сурин точно бросил в ближний угол после передачи Рушана Рафикова и Андрея Сергеева. Через три минуты Александр Радулов прорвался к воротам соперника и доставил шайбу на пятак, откуда Георгий Иванов отправил ее в пустые ворота.
В начале второго периода ярославцы дважды выстояли в меньшинстве, а затем забросили шайбу, которую судьи отменили из-за положения вне игры у Сурина. Несмотря на давление хозяев, минчане сократили отставание: Алекс Лимож убежал один на один с Даниилом Исаевым и переиграл вратаря. В концовке периода арбитры не засчитали еще один гол «Локомотива»: после видеопросмотра была зафиксирована помеха вратарю со стороны Кирилла Емельянова.
В третьем периоде хозяева реализовали большинство. Емельянов выиграл вбрасывание, Сурин отдал передачу, а Рушан Рафиков броском с кистей отправил шайбу в верхний угол ворот. Через несколько минут Максим Шалунов обыграл двух соперников и забил из-за ворот.
В концовке матча минчане заменили вратаря шестым полевым игроком, но это привело к еще двум пропущенным шайбам. Радулов поразил ворота соперника с близкого расстояния, а затем Сурин вывел на бросок Артура Каюмова, который установил окончательный счет — 6:1. После победы ярославский клуб поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ.
Следующий матч «Локомотив» проведет 15 октября в Череповце против «Северстали».