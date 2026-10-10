Два отмененных гола не помешали «Локомотиву» разгромить «Динамо»

В начале второго периода ярославцы дважды выстояли в меньшинстве, а затем забросили шайбу, которую судьи отменили из-за положения вне игры у Сурина. Несмотря на давление хозяев, минчане сократили отставание: Алекс Лимож убежал один на один с Даниилом Исаевым и переиграл вратаря. В концовке периода арбитры не засчитали еще один гол «Локомотива»: после видеопросмотра была зафиксирована помеха вратарю со стороны Кирилла Емельянова.