Средства жителей Ставрополья в банках выросли на 10,4%, до 614,6 млрд рублей
10.10.2026, 13:52
Средства населения Ставропольского края в банках без учета счетов эскроу на 1 сентября 2026 года составили 614,6 млрд руб., увеличившись за год на 10,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России в ответ на запрос «Ъ-Кавказ».
В сентябре максимальные ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем средств граждан, постепенно повышались. По мониторингу Банка России, в первой декаде месяца они составляли в среднем 12,95%, во второй — 13,01%, а в третьей достигли 13,06%.
На фоне роста сбережений жителей края увеличивались и объемы розничного кредитования. За январь—август 2026 года банки выдали жителям региона кредитов на 238,8 млрд руб., что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе объем ипотечных выдач вырос на 24,9%, до 36,9 млрд руб., автокредитов — на 17,3%, до 23,2 млрд руб.
К 1 сентября кредитный портфель физических лиц на Ставрополье составил 556,4 млрд руб., увеличившись за год на 7,7%. Портфель ипотечных кредитов достиг 293,7 млрд руб., что на 11,7% больше показателя годом ранее. Годовые темпы прироста рассчитаны с исключением валютной переоценки.
Таким образом, за год средства жителей региона в банках росли быстрее, чем совокупный кредитный портфель физических лиц. При этом выдачи розничных кредитов за восемь месяцев увеличились более чем на пятую часть, а объем автокредитования и ипотеки — почти на четверть и на 17,3% соответственно.