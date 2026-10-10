Средства жителей Ставрополья в банках выросли на 10,4%, до 614,6 млрд рублей

На фоне роста сбережений жителей края увеличивались и объемы розничного кредитования. За январь—август 2026 года банки выдали жителям региона кредитов на 238,8 млрд руб., что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе объем ипотечных выдач вырос на 24,9%, до 36,9 млрд руб., автокредитов — на 17,3%, до 23,2 млрд руб.