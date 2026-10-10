В Ростове-на-Дону изменили схему движения после атаки БПЛА
10.10.2026, 13:38
В Ростове-на-Дону ограничили движение на нескольких мостах и улицах после воздушной атаки. Въезд в город со стороны Темерницкого моста закрыт, проезд по Западному мосту полностью прекращен. Об этом сообщил глава города по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
На Темерницком мосту в створе проспекта Сиверса перекрыли въезд в город, выезд при этом остается открытым. На улице Луговой в районе дома № 44 движение также закрыто. Транспорт направляют на Ворошиловский мост. Сейчас въехать в Ростов по мостам можно через него, а также через Аксайский мост. Городские службы публикуют оперативные сообщения об изменениях схемы движения.
По предварительным данным, в трех районах Ростова повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры. Медицинская помощь потребовалась шести людям, погибших нет.
На заседании КЧС принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в границах улиц, где зафиксирован ущерб. Для оценки последствий организуют оперативные штабы и комиссии. Специалисты будут обходить поврежденные территории, фиксировать ущерб и принимать заявления граждан на материальную помощь. Коммунальным службам поручено убрать территории возле мест происшествий.
После жалоб жителей на запах Роспотребнадзор организовал мониторинг воздуха и санитарно-эпидемиологическую разведку. По предварительным результатам, недопустимых концентраций опасных веществ не обнаружено. При поступлении новых жалоб мобильный пост проведет повторные замеры. О результатах проверок власти обещают сообщать дополнительно.