В Ростове-на-Дону изменили схему движения после атаки БПЛА

На Темерницком мосту в створе проспекта Сиверса перекрыли въезд в город, выезд при этом остается открытым. На улице Луговой в районе дома № 44 движение также закрыто. Транспорт направляют на Ворошиловский мост. Сейчас въехать в Ростов по мостам можно через него, а также через Аксайский мост. Городские службы публикуют оперативные сообщения об изменениях схемы движения.