В Ульяновской области пятеро получили ранения в ДТП, совершенном подростком

В Ульяновской области уже неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении родителей, незаконно доверивших несовершеннолетним детям управление транспортными средствами, что приводило к ДТП с тяжкими последствиями. Так, в июле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ в отношении отца подростка, который разрешал своему 17-летнему сыну кататься на питбайке. 26 июля подросток попал в ДТП и получил травмы. Также в июне этого года было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении отца 12-летнего подростка, который разрешал своему сыну кататься на квадроцикле по городу. 14 июня 2026 года в Засвияжском районе Ульяновска мальчик за рулем квадроцикла попал в ДТП. Сам он получил травмы, а находившийся с ним 16-летний подросток погиб.