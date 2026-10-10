В Ульяновской области пятеро получили ранения в ДТП, совершенном подростком
10.10.2026, 12:19
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Барышском районе Ульяновской области, сообщило в субботу региональное УМВД.
По данным ведомства, в пятницу, 9 октября, около 21:00 на 93-м км автомобильной дороги Саранск — Сурское — Ульяновск — Вальдиватское — Карсун — Вешкайма — Беклемишево — Старотимошкино, возле рабочего поселка Старотимошкино Барышского района Ульяновской области, подросток 2009 года рождения, не имеющий водительских прав, на автомобиле Opel Vectra вылетел в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель автомашины и четверо его пассажиров — подростки 14 и 15 лет и их 22-летний спутник госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Материалы по ДТП направлены в региональное СУ СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении родителей подростка по факту вовлечения ими несовершеннолетнего сына в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до года лишения свободы).
В Ульяновской области уже неоднократно возбуждались уголовные дела в отношении родителей, незаконно доверивших несовершеннолетним детям управление транспортными средствами, что приводило к ДТП с тяжкими последствиями. Так, в июле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ в отношении отца подростка, который разрешал своему 17-летнему сыну кататься на питбайке. 26 июля подросток попал в ДТП и получил травмы. Также в июне этого года было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении отца 12-летнего подростка, который разрешал своему сыну кататься на квадроцикле по городу. 14 июня 2026 года в Засвияжском районе Ульяновска мальчик за рулем квадроцикла попал в ДТП. Сам он получил травмы, а находившийся с ним 16-летний подросток погиб.