Бывший краевой министр нашел работу в Забайкалье
Обновлено11.10.2026, 07:17
Бывший руководитель ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края» Дмитрий Сивков был назначен руководителем департамента госимущества и земельных отношений Забайкальского края. Сведения об этом содержатся в базе данных «Руспрофиль». До августа он возглавлял краевое учреждение, подведомственное региональному Минимущества. 16 сентября он был утвержден в новой должности. Об этом сообщают местные СМИ.
Господин Сивков родился в 1973 году. В 1996 году он окончил Пермскую государственную сельхозакадемию по специальности «инженер-землеустроитель», в 2010-м — Уральскую академию госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление».
С 1996 по 2002 год господин Сивков работал в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. В 2002–2007 годах — в департаменте имущественных отношений Пермской области. Затем был заместителем руководителя агентства по управлению имуществом Пермского края, позже возглавлял региональное Министерство природных ресурсов. С 2017 по 2026 год руководил Имущественным казначейством Пермского края. В августе 2026 года был назначен заместителем руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкалья — исполняющим обязанности главы ведомства.
Господин Сивков не первый чиновник из Пермского края, получивший работу в Забайкальском крае. С 2021 по 2023 год администрацию губернатора Забайкалья возглавлял Константин Колыванов, уроженец Перми и бывший политолог. Забайкальский край входит в ДФО, который возглавляет экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев.