Бывший краевой министр нашел работу в Забайкалье

С 1996 по 2002 год господин Сивков работал в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. В 2002–2007 годах — в департаменте имущественных отношений Пермской области. Затем был заместителем руководителя агентства по управлению имуществом Пермского края, позже возглавлял региональное Министерство природных ресурсов. С 2017 по 2026 год руководил Имущественным казначейством Пермского края. В августе 2026 года был назначен заместителем руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкалья — исполняющим обязанности главы ведомства.