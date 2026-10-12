Продажи новых автомобилей в Прикамье в сентябре снизились на 7,4%

Как отмечают аналитики, количество зарегистрированных в Прикамье подержанных автомобилей увеличилось на 9,6%. Всего было зарегистрировано 8436 автомобилей. За 9 месяцев прошедшего года рост продаж подержанных автомобилей составил 6,9%. Всего было зарегистрировано 61936 автомобилей. Кроме того, за май 2026 года на 19, 6% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8786 автомобилей.