Продажи новых автомобилей в Прикамье в сентябре снизились на 7,4%
12.10.2026, 14:14
Рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае за сентябрь 2026 года показал снижение на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA. Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрирован 2181 новый легковой автомобиль.
Самыми популярными марками в сентябре стали Lada (750 шт., рост на 24%), Haval City (195 шт., снижение на 35%), Tenet (231 шт., рост на 298,3%), Gelly (113 шт., снижение на 29,4%) Belgee (111 шт., снижение на 52,6%), Changan (112 шт., снижение на 18,2%).
Вместе с тем за девять месяцев 2026 года рынок новых легковых автомобилей показывает рост на 9,7%. Всего за прошедший период года было зарегистрировано 16 175 новых автомобилей.
Как отмечают аналитики, количество зарегистрированных в Прикамье подержанных автомобилей увеличилось на 9,6%. Всего было зарегистрировано 8436 автомобилей. За 9 месяцев прошедшего года рост продаж подержанных автомобилей составил 6,9%. Всего было зарегистрировано 61936 автомобилей. Кроме того, за май 2026 года на 19, 6% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 8786 автомобилей.
Рост продаж автомобилей наблюдается с конца 2025 года после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования в стране.