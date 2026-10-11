Владельцем лесоперерабатывающего завода в Прикамье стал предприниматель из Москвы
11.10.2026, 14:26
Владельцем 100% долей ООО «Теплогорский лесоперерабатывающий завод» («ТЛЗ») стал Андрей Красновский. Он же стал гендиректором общества. Как следует из данных Rusprofile, город регистрации господина Красновского — Москва. Ранее руководителем и единоличным учредителем компании был Дмитрий Носков из Прикамья.
ООО «ТЛЗ» было зарегистрировано в Прикамье в 2020 году. Основной вид деятельности — распиловка и строгание древесины. Также компания занимается лесозаготовками, производством пиломатериалов, деревянной тары, стальных труб. Уставный капитал общества составляет 26,7 млн руб. Выручка ООО в 2025 году достигла 154 млн руб., а чистая прибыль снизилась до 205 тыс. руб.