Владельцем лесоперерабатывающего завода в Прикамье стал предприниматель из Москвы

ООО «ТЛЗ» было зарегистрировано в Прикамье в 2020 году. Основной вид деятельности — распиловка и строгание древесины. Также компания занимается лесозаготовками, производством пиломатериалов, деревянной тары, стальных труб. Уставный капитал общества составляет 26,7 млн руб. Выручка ООО в 2025 году достигла 154 млн руб., а чистая прибыль снизилась до 205 тыс. руб.