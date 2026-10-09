В СКФО спрос на готовый бизнес в сельском хозяйстве вырос на 18%

В Северо-Кавказском федеральном округе в первом полугодии 2026 года спрос на покупку готового бизнеса в сфере сельского хозяйства увеличился на 18% год к году. Такие данные о динамике продаж готового бизнеса представили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе «Авито».