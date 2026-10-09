В СКФО спрос на готовый бизнес в сельском хозяйстве вырос на 18%
09.10.2026, 18:35
В Северо-Кавказском федеральном округе в первом полугодии 2026 года спрос на покупку готового бизнеса в сфере сельского хозяйства увеличился на 18% год к году. Такие данные о динамике продаж готового бизнеса представили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе «Авито».
По данным платформы, средняя стоимость готового бизнеса в сфере общественного питания составляет около 230 тыс. руб. Объекты в сфере производства оцениваются в среднем в 900 тыс. руб., сельского хозяйства — в 1,3 млн руб., развлечений — в 1,4 млн руб.
К примеру, в Махачкале за 6,5 млн руб. выставлена на продажу действующая кофейня в центре города. В стоимость входят профессиональное оборудование, мебель, современный ремонт и обученный персонал.
В Нальчике за 3,5 млн руб. предлагают действующий компьютерный клуб с 35 игровыми компьютерами, четырьмя VIP-зонами и клиентской базой. Клуб также имеет аккредитацию на проведение федеральных и региональных киберспортивных турниров в Кабардино-Балкарии.