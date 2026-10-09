В банкротстве бывшего совладельца «ДонДез» выявили переводы на 239 млн рублей
10.10.2026, 00:07
В деле о банкротстве бывшего совладельца ООО «ДонДез» Александра Бархоянца выявили денежные переводы в пользу 33 получателей на общую сумму более 239 млн руб. Средства перечислялись с 2019 года без встречного предоставления. Об этом говорится в материалах арбитражного дела.
Одновременно в рамках процедуры банкротства рассматривался спор о возврате в конкурсную массу принадлежавших господину Бархоянцу 25% доли в «ДонДез». Финансовый управляющий Алексей Катаев добивался признания недействительной сделки по продаже доли Юрию Онипко, однако суды отказали в удовлетворении требований.
Договор купли-продажи был заключен 30 июня 2021 года. Номинальная стоимость доли составляла 2,5 тыс. руб. Первая инстанция отказала управляющему в признании сделки недействительной и отклонила ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 4 июня 2026 года оставил определение без изменения.
В материалах дела также указано, что совокупный размер требований кредиторов, включенных в реестр, превышал 51 млн руб. Среди кредиторов фигурировала микрофинансовая компания «Надежный Инвестор», требование которой составляло около 22,6 млн руб. В деле отражены и обязательства перед банками и частными кредиторами.
Сведения о переводах на сумму более 239 млн руб. приводятся со ссылкой на постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 февраля 2025 года. По версии финансового управляющего, движение денежных средств могло быть связано с ухудшением финансового положения должника и прекращением исполнения обязательств перед кредиторами. При этом сам факт перечисления средств не означает, что все операции признаны недействительными: обстоятельства отдельных сделок оцениваются в рамках соответствующих судебных споров.
Александр Бархоянц был признан банкротом в феврале 2023 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДонДез» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2008 году. Основной вид деятельности — производство материалов, применяемых в медицинских целях. Директор — Константин Черноусов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка компании выросла на 16% и составила 208 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 14,6%, до 6 млн руб.