В банкротстве бывшего совладельца «ДонДез» выявили переводы на 239 млн рублей

Сведения о переводах на сумму более 239 млн руб. приводятся со ссылкой на постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 февраля 2025 года. По версии финансового управляющего, движение денежных средств могло быть связано с ухудшением финансового положения должника и прекращением исполнения обязательств перед кредиторами. При этом сам факт перечисления средств не означает, что все операции признаны недействительными: обстоятельства отдельных сделок оцениваются в рамках соответствующих судебных споров.