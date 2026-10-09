Дисквалифицирован директор пермской УК «Качество жизни»

Нарушения, допущенные управляющей компанией, были вывялены в ходе проверки многоквартирного дома №14 на ул. Газеты «Звезда» в Перми: в подсобном помещении на перегородках и стенах под лестничным маршем зафиксированы трещины. При этом компания не организовала систематическое наблюдение за их динамикой с помощью маяков или других предусмотренных нормативами способов. Инспекция выдала предписание об устранении выявленных нарушений, которое компания не выполнила.