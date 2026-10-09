Дисквалифицирован директор пермской УК «Качество жизни»
Обновлено09.10.2026, 11:43
Мировой судья дисквалифицировал директора ООО «УК “Качество жизни”», председателя ТСЖ «Ленина, 10» Веру Гудкову на срок до одного года. Основанием послужили нарушения компанией лицензионных требований по содержанию жилых домов. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора в Пермском крае.
Нарушения, допущенные управляющей компанией, были вывялены в ходе проверки многоквартирного дома №14 на ул. Газеты «Звезда» в Перми: в подсобном помещении на перегородках и стенах под лестничным маршем зафиксированы трещины. При этом компания не организовала систематическое наблюдение за их динамикой с помощью маяков или других предусмотренных нормативами способов. Инспекция выдала предписание об устранении выявленных нарушений, которое компания не выполнила.
ООО «УК “Качество Жизни”» зарегистрировано в Перми в феврале 2015 года и работает в сфере управления недвижимостью, в том числе многоквартирными домами. Выручка за 2025 год составила 7,3 млн руб., что на 35% ниже предыдущего года. Чистая прибыль отсутствует: в 2025 году она равна нулю, а годом ранее был зафиксирован убыток.