«Гудтаймс», «12» и ДиДюЛя
Куда сходить в Ставрополе и на Кавминводах 9, 10 и 11 октября
09.10.2026, 10:44
В Ставрополе на ближайших выходных можно сходить на спектакль «12», концерт группы «Гудтаймс» и стендап. В Пятигорске покажут оперетту «Летучая мышь» и музыкальную комедию «Проделки Ханумы», а в Ессентуках выступит гитарист ДиДюЛя. Главные события — в афише «Ъ-Кавказ».
10 октября в 20:00 группа «Гудтаймс» представит в «Концерт Холле» альбом «Неоклассика». В программе также заявлены известные песни коллектива — среди них «Спасибо, Артем», «Пора смириться» и «Гори».
Стоимость билетов — от 2 000 руб. (18+)
11 октября в 19:00 в Концертном зале имени Ф.И. Шаляпина в Ессентуках гитарист-виртуоз и композитор ДиДюЛя выступит с инструментальной программой. В концерте прозвучат известные композиции «Полёт на Меркурий», «Путь домой» и «Арабика», а также новые мелодии.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)
9 и 10 октября в 19:00 спектакль «12» Ставропольского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова — история о двенадцати присяжных, которые решают судьбу молодого человека, обвиняемого в убийстве. Постановка предлагает задуматься о свободе, сострадании и милосердии.
Стоимость билетов — от 3500 руб. (6+)
9 октября в 19:00 в Театре оперетты Пятигорска покажут оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь» о розыгрыше, который оборачивается серией недоразумений и встреч.
Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)
10 октября в 19:00 Музыкальная комедия «Проделки Ханумы», которую представят в этом же театре, рассказывает о свахе Хануме, которая помогает влюблённой паре избежать нежелательного брака. В спектакле звучат песни и музыка Гии Канчели.
Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)
10 октября в 19:00 в ГДК № 1 им. А. Д. Дементьева города Пятигорска покажут спектакль «Клуб одиноких сердец». Трое мужчин, которым нужны деньги, решают стать альфонсами. Их попытка быстро заработать превращается в историю о любви и о том, что действительно важно.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)
В ставропольских кинотеатрах вновь показывают культовую фэнтези-драму «Сумерки. Сага. Новолуние». Это вторая часть истории о Белле, Эдварде, оборотнях и клане вампиров. Согласно сюжету, Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного «народа Тьмы». Народа куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры.
Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)
Также в кинотеатрах идет прокат исторической драмы «Битва моторов» — о создании первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев собирают команду и пытаются доказать, что их машина способна пройти престижное ралли в Монако.
Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)
Поклонники семейного фэнтези смогут посмотреть фильм «Волшебное перо» о девочке Провиденс, чье перо исполняет желания. Первым делом она дарит своей морской свинке способность говорить, после чего их ждет путешествие, в котором предстоит спасти мир от колдуна.
Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)
9 октября в 20:00 ресторан Botanica в Ставрополе покажет шоу «7 комиков». В стендап-шоу выступят семь артистов с разными стилями и шутками. Организаторы обещают новый состав.
Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)
10 октября в 11:00 на открытой площадке Дома культуры станицы Ессентукской пройдет Фестиваль тыквы. Гостей ждут концерты, игровые и спортивные программы, мастер-классы и ярмарка местных сельхозпроизводителей. Для гостей также подготовят фотозону и угощения из тыквы.
Вход свободный
9–11 октября с 10:00 до 8:00 Ставропольский музей-заповедник на ул. Дзержинского, 135 проводит Книжную ярмарку «Гаражка» издательства МИФ. На ярмарке представят книги издательства, а в программе также запланированы открытые лекции музыковеда Александры Шкальной и сценариста «Союзмультфильма» Дениса Мартынова.
Вход свободный