«Гудтаймс», «12» и ДиДюЛя

В ставропольских кинотеатрах вновь показывают культовую фэнтези-драму «Сумерки. Сага. Новолуние». Это вторая часть истории о Белле, Эдварде, оборотнях и клане вампиров. Согласно сюжету, Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг — порождение еще одного «народа Тьмы». Народа куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры.