Место, где наука переходит в практику

«Избытки тепла всегда присутствуют в зданиях из-за несовершенств систем отопления и кондиционирования как в отопительный сезон, так и в летнее время. Адаптивный бетон позволяет ими воспользоваться и сэкономить до 25% энергии на поддержание комфортной температуры в помещении»,— уточнила она. Уникальность разработки в том, что механизм пассивной теплоаккумуляции возможен в оптимальном для климата России диапазоне температур 19–26 C, а материал изготавливается из доступного отечественного сырья.