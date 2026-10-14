Венецианская биеннале: полтора века высокой воды

Что же происходит с самой главной биеннале в 2026 году? Очевидно, что Венеция больше не обладает прежней монополией в художественном мире. У нее нет монополии на кураторский эксперимент, нет монополии на открытие новых имен, нет монополии на радикальную теорию или деколониальный лексикон. Все эти интеллектуальные ресурсы сегодня с гораздо большей эффективностью плодятся по всему миру: от Бухары до московских крыш. Но Венеция сохранила за собой куда более опасное право: гипертрофировать противоречия всей арт-системы. Сам кризис давно стал ее главной выставочной функцией. Биеннале Венеции сегодня — трибуна, где уродства, тупики и надежды современного художественного мира получают максимальную огласку и, что самое существенное, свою проблематизацию.