Венецианская биеннале: полтора века высокой воды
Витрина мирового художественного процесса, арт-рынок, площадка для общественно-политических высказываний — все в одном месте
Когда-то Венецианская биеннале претендовала на роль лаборатории современного искусства. Сегодня она все чаще не изобретает художественную повестку, а закрепляет ее. Под занавес 61-й Биеннале исследуем, что осталось у старейшей мегавыставки кроме права решать, какие идеи, художники и государства увязнут в истории.
Раз в два года Венеция затапливает художественный мир. На несколько месяцев сюда стекаются художники, кураторы, государственные деятели, коллекционеры, галерейщики, активисты и культурные чиновники — каждый со своим представлением, что именно сегодня следует считать современным искусством. Пока город переживает очередную acqua alta (наводнение, высокая вода), биеннале занимается схожей работой: распределяет потоки внимания, одни имена и темы поднимает над водой, другие — оставляет на мели. Здесь и сейчас она выстраивает художественную иерархию; спустя годы эта иерархия оформится в историю искусства. То, что сегодня кажется павильоном или кураторским выбором, завтра будет описано как «поворот», «поколение» или «новая география искусства».
В социологии искусства для этого процесса существует почти церковный термин — «консекрация», институциональное «освящение». Пьер Бурдье описывал художественное поле как пространство борьбы за символический капитал: ценность произведения определяется не только самим объектом, но и тем, кто его показывает, обсуждает, коллекционирует и признает достойным внимания. В этом смысле Венеция — одна из самых мощных машин консекрации современного искусства. Ее решения сначала работают синхронно, выстраивая временную табель о рангах настоящего, а затем — диахронно: оседают в каталогах, музейных собраниях, университетских курсах и постепенно превращаются в канон.
На языке американского арт-критика Артура Данто (1964), это один из ключевых узлов субстанции мира искусства — институциональной и теоретической среды, внутри которой вещь вообще получает возможность быть распознанной как искусство. И Венецианская биеннале — один из наиболее заметных узлов этого мира. Она создает условия, при которых арт-заявка становится видимой, обсуждаемой и, наконец, признанной.
Симптомы морской болезни
Венеция когда-то изобрела почти идеальную международную выставочную модель. Теперь ей приходится жить в мире, который эту модель размножил до навязчивости. Биеннале процветают повсюду, и вопрос уже не в том, выживет ли Венеция. Это доказано историей. Гораздо интереснее другое: останется ли она главным арбитром в мире, который давно научился производить собственные биеннале, собственные центры и собственные художественные иерархии?
В теории и критике выставок за бумом конца XX века закрепилось выражение «биеннальная лихорадка». Если город хочет сорвать с себя ярлык провинциальности и с порога заявить о включенности в матрицы глобального капитала, строить классический музей для него долго и расточительно. Куда эффективнее запустить биеннале. Водоразделом можно считать 1989 год: падение Берлинской стены и финал холодной войны совпали с фундаментальной пересборкой всей мировой арт-сцены. Тогда форма биеннале превратилась в главную институциональную технологию глобализации, стремительно захватившую Лион (1991), Кванджу (1995), Шанхай (1996), Берлин (1996), Москву (2003) и индийский Кочи-Музирис (2012). Экспансия оказалась настолько тотальной, что породила не только фонд Biennial Foundation, но и отдельную дисциплину — «биенналогию», изучающую, как выставочные гиганты перекраивают городскую экономику и топографию. Биеннальная механика дарит развивающимся регионам универсальный, признаваемый во всем мире язык, позволяя с нуля выкроить собственную субъектность, запустить поток высокобюджетного арт-туризма и предъявить международному сообществу фасад стремительной модернизации. Показателен кейс Узбекистана, с запуском биеннале в Бухаре (сентябрь 2025 года) и новым центром современного искусства ССА (открытие — в сентябре 2026 года).
Еще одно важное для искусствоведов понятие касается захватывающих масштабов биеннале. Еще в эссе об экспогигантизме арт-куратор Оквуи Энвезор назвал эту адаптацию искусства к мегавыставке biennale scale, лестницей биеннале. Речь идет о гигантомании всей блокбастерной индустрии выставок: от многомиллионных смет, страховок и глобальной контейнерной логистики до тотальных тем антропоцена и деколонизации. Каждая биеннале сама диктует жесткие институциональные условия, выковывая современный манифест художника под метраж своих выставочных залов.
Еще один штрих к портрету экспогиганта: в наши дни практически стерлась грань между биеннале как «лабораторией смыслов» и ярмаркой совриска (типа Frieze и Paris+) как «супермаркетом для миллиардеров». Куратор в мятом льняном пиджаке и арт-дилер со спритцем сливаются здесь в абсолютном экстазе. Так, Венеция смогла перенять от ярмарок закрытые VIP-дни и люксовый спонсоринг, а ярмарки вроде Арт-Базеля утянули у Светлейшей гигантизм некоммерческих секций (Unlimited) и критический лексикон.
Кто держит шлюзы?
Если рассуждать в терминах австралийского культуролога Тони Беннетта, Венеция — практически идеальный «выставочный комплекс». Город не просто собирает искусство в одном месте, но раскладывает мир по павильонам, географиям, темам и иерархиям, одновременно организуя и экспонаты, и публику.
Только издалека Венецианская биеннале выглядит одной огромной выставкой. Вблизи оказывается, что это скорее художественный парламент без общего правительства: главный куратор распоряжается Международной выставкой, государства самостоятельно управляют национальными павильонами, а вокруг них по городу поднимается разноцветная вода официальных и неофициальных проектов. Именно в устройстве этой системы ее странная устойчивость и все сегодняшние противоречия.
По сложившейся в конце XX века традиции избранный советом директоров куратор главного проекта биеннале на два года получает почти императорские полномочия: он задает магистральный дискурс выставки, приглашает звезд и дебютантов, вычерчивает маршруты и верстает из сотен разнородных голосов собственную версию глобальной арт-насущности. Но парадоксальным образом — на тех же гектарах разворачивается суверенная жизнь национальных павильонов, дипломатических анклавов со своими министерствами культуры, бюджетами, комиссарами и локальными интригами. Ни кураторский замысел, ни заглавный концепт им, строго говоря, не указ: каждый отыгрывает собственную партитуру.
Неслучайно в 2026 году заглавный вектор кураторки Койо Куо In Minor Keys (прозвучавший и как трагический аккорд после ее скоропостижной смерти до начала работы выставки) моментально захлебнулся в оглушительном водопаде геополитических амбиций. И в какой-то момент недра биеннале начинают напоминать безумный монтажный стол Жан-Люка Годара: деколониальные манифесты, VIP-превью, ретроспективы старых мастеров, вечеринки на пирсе и крышах, перформансы и глянцевые пресс-релизы соседствуют в бесконечном арт-коктейле. Но в этом хаосе есть своя железная логика: всем критически важно припарковаться поближе к эпицентру, где на пару дней концентрируется весь капитал и внимание арт-мира. Биеннале производит не просто выставки; она магнетически притягивает взгляды. Подобно прибывающей воде, она затопляет окрестные пространства и на время превращает в единый пейзаж даже то, что создавалось совершенно автономно.
Эта сложная выставочная гидравлика выстраивалась больше века. В далеком 1895 году все начиналось без кураторского пафоса, с единой международной экспозиции, ориентированной на прямые продажи и академические конкурсы. С 1907 года событие обросло стационарными павильонами, превратив сады Джардини в архитектурный атлас геополитических амбиций. После бурного 1968-го, когда протестующие атаковали биеннале как буржуазную ярмарку тщеславия, коммерческий отдел вывели за пределы институции, а систему наград упразднили; но в 1980-е «Золотые львы» вернулись. А в 1999-м мэтр арт-критики Харальд Зееман окончательно сформулировал уже знакомую нам структуру венецианской выставки: авторское высказывание звездного куратора плюс суверенный хор национальных представительств.
Но в 2026 году прилив достиг критической отметины. Не выдержав общественного давления вокруг присутствия России и Израиля, международное жюри коллективно подало в отставку. Биеннале ответила изящным институциональным маневром, передав право вердикта публике через «Народных львов». Институция, всегда строившая свой имидж на экспертной конкурсной модели, в момент кризиса раздала зрителям бюллетени. Так acqua alta сорвала с якоря вековой выставочный порядок.
Умывая руки
Удивительный парадокс Венеции в том, что ее сокрушительное рыночное влияние произрастает из демонстративного целомудрия. Не секрет, что до студенческого бунта 1968 года прямо в Джардини работало официальное бюро продаж. А снос этой коммерческой системы подарил биеннале ауру «пространства чистого искусства», которая, как описал социолог искусства Олав Вельтхёйс, и стала главным мотором ее суперкапитализации.
Не торгуя артефактами напрямую, биеннале излучает мощнейший сигнал легитимности, который рынок считывает как подтверждение статуса художника. В этом же кроется главная изнанка biennial scale: гигантские, заведомо «непродаваемые» инсталляции требуют астрономических смет, которые теневым образом закрывают коммерческие галереи. Они охотно финансируют убыточный венецианский масштаб своего автора, точно зная, что эти символические инвестиции с лихвой вернутся к ним при продаже его камерных холстов и графики.
И все же: задает ли Венеция тон миру биеннале сегодня или превратилась в богатый заповедник эпитафий?
Ее хронология впечатляет масштабным институциональным дрейфом: бунт против глянца в 1968-м, постмодернистский поворот с открытием архитектурной секции (1980), глобальный прорыв Харальда Зеемана с показом незападного искусства в 1999-м, критика раскола мира Оквуи Энвезора (2015), экоэтика, осмысление телесности и технологий у Чечилии Алемани в 2022-м («Молоко снов»), деколониальный манифест Адриано Педросы в 2024-м («Иностранцы повсюду») и, наконец, «В минорных тональностях» Койо Куо в 2026-м с ее фокусом на маргиналиях и «радикальной радости».
Однако ключевой нюанс 2020-х годов состоит в том, что главная биеннале мира перестала генерировать идеи. Дискурсы деколониализма, климатической катастрофы и памяти коренных народов вызревают задолго до Лагуны, в независимых арт-сообществах и периферийных лабораториях вовне и приплывают за штампом качества.
Национальные течения
Неоднократно подчеркивалось, что структура парка Джардини в наши дни напоминает геополитический заповедник XIX века, случайно выживший в эпоху транснационального капитала. Сами посудите: на одной аллее здесь соседствуют особняк в стиле ар-деко Бельгии, неоклассический портик Великобритании и модернистский куб Японии. И хотя национальная модель биеннале служит постоянным объектом критики, именно она выступает главным аккумулятором энергии и денег для всей «венецианской машины». Государства здесь охотно покупают себе статус «просвещенных монархий», упаковывая и развенчивая национальные мифы.
Но главный системный анахронизм этой схемы спрятан в вопросе субъектности: кого конкретно представляет павильон? Гражданина с паспортом? Автономное художественное сообщество? Кураторский дискурс? Или действующий политический режим, одобривший бюджетную смету?
В мирные времена все идет гладко, однако стресс-тест 2026 года с закрытием павильонов, протестными пикетами и скандалами вокруг присутствия России и Израиля окончательно похоронил уютную иллюзию об «автономии искусства от политики». На этом полигоне государства и арт-сообщества по-разному пробуют связать художественное высказывание с политической легитимностью. Рассмотрим, как ключевые темы и социальные протесты определили текущую повестку биеннале 2026 года, где геополитический шторм обнажил полярные стратегии конвертации пространств павильонов в символический капитал.
США: аполитичность, отлитая в бронзе (Call me the breeze)
После десятилетий, в которые американский павильон последовательно работал с темой гражданских прав, расовых травм, с квир-оптикой и жесткой деконструкцией собственного имперского мифа, отбор скульптора Альмы Аллена в 2026-м выглядит как демонстративный шаг назад, пусть и под знаком «продвижения американских ценностей». Выдержанная в струе безупречного органического модернизма, эта аполитичная пластика сегодня прочитывается вовсе не «возвращением к вечным формам», а как прямое следствие влияния государственной риторики. Когда отбор сверху (не без участия офиса президента США) блокирует острый критический ракурс павильона (предполагавшийся у Роберта Лаццарини, работающего с восприятием зрителя и символами государственности) в пользу безопасной декоративности, сама эта «безопасность» оказывается вполне манифестной.
Япония: деконструкция нации за государственный счет (Grass Babies, Moon Babies)
Противоположный полюс — модель, в которой исторический павильон Джардини используется не для прославления нации, а для тотального сомнения в ее монолитности. Проект Японии 2026 года подчеркнуто частный, обращенный к родительским чувствам каждого. Здесь посетитель на входе получает увесистую куклу младенца и вынужден заботиться о ней: выгуливать, менять подгузник, баюкать. Это превращает национальное пространство в хрупкий архипелаг коллективной памяти, заботы, диаспорических смешений и экоэтики. Налицо изящная институциональная айкидо-техника: государство укрепляет свой статус «просвещенного участника» арт-форума, финансируя деконструкцию собственного имиджа.
Узбекистан: ребрендинг государства через эстетику травмы (Aural Sea)
Еще одна модель связей государства и искусства представлена Узбекистаном, чей павильон в Арсенале выступает органичной частью государственного ребрендинга. Звуковой ландшафт, память о трагедии Аральского моря, миф и тактильный материал сливаются в завораживающий, тончайший выставочный опыт. В работах используются мотивы текстов каракалпакского писателя Аллаяра Дарменова, оживляющего образы Арала в прозе. Но для зрителя неизбежно возникает деликатный вопрос: где проходит грань между искренней экологической рефлексией и моментом, когда поэтизация катастрофы превращается в эффектный, безопасный для власти эстетический фасад, маскирующий политические причины этой самой катастрофы?
Австрия: Дада-аквапарк (Seaworld Venice)
Австрийский павильон предъявляет зрителю главную внутреннюю проблему современной экспосистемы: может ли шоу быть действенной формой критики? Сама площадка павильона превратилась в сложный гидромеханизм-провокатор: внутри помещений и в контейнерах плещутся потоки воды и орудуют массы обнаженных тел, отсылая к образам acqua alta и круговорота жидкостей в организме человека. Инсталляции поднимают темы тонущей Венеции, нахрапистого гипертуризма, пластиковых отходов и индустрии развлечений. Эта тотальная игровая среда собрала многочасовые очереди на входе и моментально заполонила ленты соцсетей, особенно перформанс Флорентины Хольцингер, каждый час своим телом изображающей язык набатного колокола. Приз зрителей, похоже, уже обеспечен австрийцам, критика системы — услышана.
Тише воды ниже травы
Когда грохот лестницы биеннале, звуковые спецэффекты и гигантские светодиодные экраны Арсенала начинают вызывать чисто физическое отторжение, венецианская карта предлагает другой ответ на институциональный кризис. Некоторые павильоны 2026 года выбирают стратегию спокойной рефлексии и радикального сосредоточения.
Святой Престол (Ватикан, The Ear is the Eye of the Soul)
Продолжает эксперимент с уходом из традиционного выставочного пространства. Взамен гипервизуального спектакля предлагается работа с замкнутыми пространствами мистического кармелитского сада храма Скальци, обращение к слуху, тишине и обострение физического присутствия (путешествие в наушниках). «Религиозное искусство» звучит здесь почти манифестом направления SLOW-ART, продвигающего идеи замедления в мире, перегруженном гигабайтами арт-контента.
Северные страны (Nordic Pavilion — How many Angels Can Dance on the Head of a Pin?)
Обращаются к теме нестабильного сосуществования тел, организмов и экосистем, полностью отказываясь от пафоса «преодоления кризиса». Экспозиция куратора Анны Мустонен стирает грань между интерьером павильона (знаменитой постройки Сверре Фена) и природой. Реальность в павильоне (керамика, скульптуры химер, упавшие деревья) перетекает в миф, создавая тревожную, поэтичную и текучую атмосферу, где трансформация показана как непрерывный процесс, а не конечный результат. Тезис северян прост: мы больше никогда не вернемся к прежнему институциональному равновесию, и единственное, что нам остается,— учиться жить внутри поломанной структуры. Подобные контртренды очевидны для последних лет: устав от гонки biennial scale, ряд мастеров ищет не масштаб бюджетов, а концентрацию внимания.
Москва: болото против большой воды («Вылетая за текстуры поля»)
Однако наш финальный сюжет 2026 года разворачивается вдали от Лагуны, на крыше МДМ в Хамовниках, где в конце мая обосновалась независимая III Болотная биеннале (среди кураторов — самоорганизация BOLOTO). Если перевернуть формулу Энвезора, это манифест чистейшего anti-biennial scale. Среди палаток, грядок, дешевой фанеры и порывистого ветра художники верстают свой временный эфемерный мир вопреки транснациональной мобильности и европейским грантам, извлекая смысл из катастрофической запертости, цензурных тупиков и на руинах прежних связей.
Но главный институциональный парадокс кроется в самом названии события. Авторы настойчиво, не без сарказма присваивают себе матрицу «биеннале», с кураторской рамкой, пародийной павильонностью и заглавной темой («Колебания/Нестабильность»). В этом жесте — тотальная победа венецианского канона. Ведь даже сбегая от гигантской институции на крышу, арт-сообщество продолжает мыслить и структурировать искусство исключительно по ее лекалам.
Венецианский компас или сейсмограф?
Венеция научилась уживаться с приливами. Один поток туристов сменяется другим, яхты коллекционеров — катерами кинозвезд, красные точки на картах павильонов — красной дорожкой Лидо. К осени майские скандалы приутихли. Споры о России и Израиле отошли в тень, австрийцы продолжают бороться с очередной техногенной аварией, японские младенцы тяжелеют в руках новых посетителей, в монастырском саду Святого Престола все так же предлагают слушать ветер.
Что же происходит с самой главной биеннале в 2026 году? Очевидно, что Венеция больше не обладает прежней монополией в художественном мире. У нее нет монополии на кураторский эксперимент, нет монополии на открытие новых имен, нет монополии на радикальную теорию или деколониальный лексикон. Все эти интеллектуальные ресурсы сегодня с гораздо большей эффективностью плодятся по всему миру: от Бухары до московских крыш. Но Венеция сохранила за собой куда более опасное право: гипертрофировать противоречия всей арт-системы. Сам кризис давно стал ее главной выставочной функцией. Биеннале Венеции сегодня — трибуна, где уродства, тупики и надежды современного художественного мира получают максимальную огласку и, что самое существенное, свою проблематизацию.
Журнал "Коммерсантъ Наука" №26от 15.10.2026, стр. 10