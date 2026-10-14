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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Наука

Венецианская биеннале: полтора века высокой воды

Витрина мирового художественного процесса, арт-рынок, площадка для общественно-политических высказываний — все в одном месте
Когда-то Венецианская биеннале претендовала на роль лаборатории современного искусства. Сегодня она все чаще не изобретает художественную повестку, а закрепляет ее. Под занавес 61-й Биеннале исследуем, что осталось у старейшей мегавыставки кроме права решать, какие идеи, художники и государства увязнут в истории.
Инсталляция «Жест» французского художника JR (имени не раскрывает) на фасаде палаццо Ca` da Mosto, биеннале 2026

Инсталляция «Жест» французского художника JR (имени не раскрывает) на фасаде палаццо Ca` da Mosto, биеннале 2026

Courtesy of Vogue

Раз в два года Венеция затапливает художественный мир. На несколько месяцев сюда стекаются художники, кураторы, государственные деятели, коллекционеры, галерейщики, активисты и культурные чиновники — каждый со своим представлением, что именно сегодня следует считать современным искусством. Пока город переживает очередную acqua alta (наводнение, высокая вода), биеннале занимается схожей работой: распределяет потоки внимания, одни имена и темы поднимает над водой, другие — оставляет на мели. Здесь и сейчас она выстраивает художественную иерархию; спустя годы эта иерархия оформится в историю искусства. То, что сегодня кажется павильоном или кураторским выбором, завтра будет описано как «поворот», «поколение» или «новая география искусства».
В социологии искусства для этого процесса существует почти церковный термин — «консекрация», институциональное «освящение». Пьер Бурдье описывал художественное поле как пространство борьбы за символический капитал: ценность произведения определяется не только самим объектом, но и тем, кто его показывает, обсуждает, коллекционирует и признает достойным внимания. В этом смысле Венеция — одна из самых мощных машин консекрации современного искусства. Ее решения сначала работают синхронно, выстраивая временную табель о рангах настоящего, а затем — диахронно: оседают в каталогах, музейных собраниях, университетских курсах и постепенно превращаются в канон.
На языке американского арт-критика Артура Данто (1964), это один из ключевых узлов субстанции мира искусства — институциональной и теоретической среды, внутри которой вещь вообще получает возможность быть распознанной как искусство. И Венецианская биеннале — один из наиболее заметных узлов этого мира. Она создает условия, при которых арт-заявка становится видимой, обсуждаемой и, наконец, признанной.

Симптомы морской болезни

Венеция когда-то изобрела почти идеальную международную выставочную модель. Теперь ей приходится жить в мире, который эту модель размножил до навязчивости. Биеннале процветают повсюду, и вопрос уже не в том, выживет ли Венеция. Это доказано историей. Гораздо интереснее другое: останется ли она главным арбитром в мире, который давно научился производить собственные биеннале, собственные центры и собственные художественные иерархии?
Монументальная скульптура «Наведение мостов» итальянского художника Лоренцо Куинна. Представлена на 58-й биеннале в 2019 году

Монументальная скульптура «Наведение мостов» итальянского художника Лоренцо Куинна. Представлена на 58-й биеннале в 2019 году

@labiennale

В теории и критике выставок за бумом конца XX века закрепилось выражение «биеннальная лихорадка». Если город хочет сорвать с себя ярлык провинциальности и с порога заявить о включенности в матрицы глобального капитала, строить классический музей для него долго и расточительно. Куда эффективнее запустить биеннале. Водоразделом можно считать 1989 год: падение Берлинской стены и финал холодной войны совпали с фундаментальной пересборкой всей мировой арт-сцены. Тогда форма биеннале превратилась в главную институциональную технологию глобализации, стремительно захватившую Лион (1991), Кванджу (1995), Шанхай (1996), Берлин (1996), Москву (2003) и индийский Кочи-Музирис (2012). Экспансия оказалась настолько тотальной, что породила не только фонд Biennial Foundation, но и отдельную дисциплину — «биенналогию», изучающую, как выставочные гиганты перекраивают городскую экономику и топографию. Биеннальная механика дарит развивающимся регионам универсальный, признаваемый во всем мире язык, позволяя с нуля выкроить собственную субъектность, запустить поток высокобюджетного арт-туризма и предъявить международному сообществу фасад стремительной модернизации. Показателен кейс Узбекистана, с запуском биеннале в Бухаре (сентябрь 2025 года) и новым центром современного искусства ССА (открытие — в сентябре 2026 года).
Еще одно важное для искусствоведов понятие касается захватывающих масштабов биеннале. Еще в эссе об экспогигантизме арт-куратор Оквуи Энвезор назвал эту адаптацию искусства к мегавыставке biennale scale, лестницей биеннале. Речь идет о гигантомании всей блокбастерной индустрии выставок: от многомиллионных смет, страховок и глобальной контейнерной логистики до тотальных тем антропоцена и деколонизации. Каждая биеннале сама диктует жесткие институциональные условия, выковывая современный манифест художника под метраж своих выставочных залов.
Еще один штрих к портрету экспогиганта: в наши дни практически стерлась грань между биеннале как «лабораторией смыслов» и ярмаркой совриска (типа Frieze и Paris+) как «супермаркетом для миллиардеров». Куратор в мятом льняном пиджаке и арт-дилер со спритцем сливаются здесь в абсолютном экстазе. Так, Венеция смогла перенять от ярмарок закрытые VIP-дни и люксовый спонсоринг, а ярмарки вроде Арт-Базеля утянули у Светлейшей гигантизм некоммерческих секций (Unlimited) и критический лексикон.

Кто держит шлюзы?

Если рассуждать в терминах австралийского культуролога Тони Беннетта, Венеция — практически идеальный «выставочный комплекс». Город не просто собирает искусство в одном месте, но раскладывает мир по павильонам, географиям, темам и иерархиям, одновременно организуя и экспонаты, и публику.
«Дети травы, дети луны» — инсталляция японского художника Эй Аракава-Нэша, биеннале 2026

«Дети травы, дети луны» — инсталляция японского художника Эй Аракава-Нэша, биеннале 2026

Stefano Mazzola / Getty Images

Только издалека Венецианская биеннале выглядит одной огромной выставкой. Вблизи оказывается, что это скорее художественный парламент без общего правительства: главный куратор распоряжается Международной выставкой, государства самостоятельно управляют национальными павильонами, а вокруг них по городу поднимается разноцветная вода официальных и неофициальных проектов. Именно в устройстве этой системы ее странная устойчивость и все сегодняшние противоречия.
По сложившейся в конце XX века традиции избранный советом директоров куратор главного проекта биеннале на два года получает почти императорские полномочия: он задает магистральный дискурс выставки, приглашает звезд и дебютантов, вычерчивает маршруты и верстает из сотен разнородных голосов собственную версию глобальной арт-насущности. Но парадоксальным образом — на тех же гектарах разворачивается суверенная жизнь национальных павильонов, дипломатических анклавов со своими министерствами культуры, бюджетами, комиссарами и локальными интригами. Ни кураторский замысел, ни заглавный концепт им, строго говоря, не указ: каждый отыгрывает собственную партитуру.
Неслучайно в 2026 году заглавный вектор кураторки Койо Куо In Minor Keys (прозвучавший и как трагический аккорд после ее скоропостижной смерти до начала работы выставки) моментально захлебнулся в оглушительном водопаде геополитических амбиций. И в какой-то момент недра биеннале начинают напоминать безумный монтажный стол Жан-Люка Годара: деколониальные манифесты, VIP-превью, ретроспективы старых мастеров, вечеринки на пирсе и крышах, перформансы и глянцевые пресс-релизы соседствуют в бесконечном арт-коктейле. Но в этом хаосе есть своя железная логика: всем критически важно припарковаться поближе к эпицентру, где на пару дней концентрируется весь капитал и внимание арт-мира. Биеннале производит не просто выставки; она магнетически притягивает взгляды. Подобно прибывающей воде, она затопляет окрестные пространства и на время превращает в единый пейзаж даже то, что создавалось совершенно автономно.
Эта сложная выставочная гидравлика выстраивалась больше века. В далеком 1895 году все начиналось без кураторского пафоса, с единой международной экспозиции, ориентированной на прямые продажи и академические конкурсы. С 1907 года событие обросло стационарными павильонами, превратив сады Джардини в архитектурный атлас геополитических амбиций. После бурного 1968-го, когда протестующие атаковали биеннале как буржуазную ярмарку тщеславия, коммерческий отдел вывели за пределы институции, а систему наград упразднили; но в 1980-е «Золотые львы» вернулись. А в 1999-м мэтр арт-критики Харальд Зееман окончательно сформулировал уже знакомую нам структуру венецианской выставки: авторское высказывание звездного куратора плюс суверенный хор национальных представительств.
Но в 2026 году прилив достиг критической отметины. Не выдержав общественного давления вокруг присутствия России и Израиля, международное жюри коллективно подало в отставку. Биеннале ответила изящным институциональным маневром, передав право вердикта публике через «Народных львов». Институция, всегда строившая свой имидж на экспертной конкурсной модели, в момент кризиса раздала зрителям бюллетени. Так acqua alta сорвала с якоря вековой выставочный порядок.

Умывая руки

Удивительный парадокс Венеции в том, что ее сокрушительное рыночное влияние произрастает из демонстративного целомудрия. Не секрет, что до студенческого бунта 1968 года прямо в Джардини работало официальное бюро продаж. А снос этой коммерческой системы подарил биеннале ауру «пространства чистого искусства», которая, как описал социолог искусства Олав Вельтхёйс, и стала главным мотором ее суперкапитализации.
Это не инсталляция, это перформанс в российском павильоне, биеннале 2026

Это не инсталляция, это перформанс в российском павильоне, биеннале 2026

Simone Padovani / Getty Images

Не торгуя артефактами напрямую, биеннале излучает мощнейший сигнал легитимности, который рынок считывает как подтверждение статуса художника. В этом же кроется главная изнанка biennial scale: гигантские, заведомо «непродаваемые» инсталляции требуют астрономических смет, которые теневым образом закрывают коммерческие галереи. Они охотно финансируют убыточный венецианский масштаб своего автора, точно зная, что эти символические инвестиции с лихвой вернутся к ним при продаже его камерных холстов и графики.
И все же: задает ли Венеция тон миру биеннале сегодня или превратилась в богатый заповедник эпитафий?
Ее хронология впечатляет масштабным институциональным дрейфом: бунт против глянца в 1968-м, постмодернистский поворот с открытием архитектурной секции (1980), глобальный прорыв Харальда Зеемана с показом незападного искусства в 1999-м, критика раскола мира Оквуи Энвезора (2015), экоэтика, осмысление телесности и технологий у Чечилии Алемани в 2022-м («Молоко снов»), деколониальный манифест Адриано Педросы в 2024-м («Иностранцы повсюду») и, наконец, «В минорных тональностях» Койо Куо в 2026-м с ее фокусом на маргиналиях и «радикальной радости».
Однако ключевой нюанс 2020-х годов состоит в том, что главная биеннале мира перестала генерировать идеи. Дискурсы деколониализма, климатической катастрофы и памяти коренных народов вызревают задолго до Лагуны, в независимых арт-сообществах и периферийных лабораториях вовне и приплывают за штампом качества.

Национальные течения

Неоднократно подчеркивалось, что структура парка Джардини в наши дни напоминает геополитический заповедник XIX века, случайно выживший в эпоху транснационального капитала. Сами посудите: на одной аллее здесь соседствуют особняк в стиле ар-деко Бельгии, неоклассический портик Великобритании и модернистский куб Японии. И хотя национальная модель биеннале служит постоянным объектом критики, именно она выступает главным аккумулятором энергии и денег для всей «венецианской машины». Государства здесь охотно покупают себе статус «просвещенных монархий», упаковывая и развенчивая национальные мифы.
Арт-объект «Колыбель» узбекской художницы Зульфии Споварт, биеннале 2026

Арт-объект «Колыбель» узбекской художницы Зульфии Споварт, биеннале 2026

Gerda Studio. Courtesy of the Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

Но главный системный анахронизм этой схемы спрятан в вопросе субъектности: кого конкретно представляет павильон? Гражданина с паспортом? Автономное художественное сообщество? Кураторский дискурс? Или действующий политический режим, одобривший бюджетную смету?
В мирные времена все идет гладко, однако стресс-тест 2026 года с закрытием павильонов, протестными пикетами и скандалами вокруг присутствия России и Израиля окончательно похоронил уютную иллюзию об «автономии искусства от политики». На этом полигоне государства и арт-сообщества по-разному пробуют связать художественное высказывание с политической легитимностью. Рассмотрим, как ключевые темы и социальные протесты определили текущую повестку биеннале 2026 года, где геополитический шторм обнажил полярные стратегии конвертации пространств павильонов в символический капитал.

США: аполитичность, отлитая в бронзе (Call me the breeze)

После десятилетий, в которые американский павильон последовательно работал с темой гражданских прав, расовых травм, с квир-оптикой и жесткой деконструкцией собственного имперского мифа, отбор скульптора Альмы Аллена в 2026-м выглядит как демонстративный шаг назад, пусть и под знаком «продвижения американских ценностей». Выдержанная в струе безупречного органического модернизма, эта аполитичная пластика сегодня прочитывается вовсе не «возвращением к вечным формам», а как прямое следствие влияния государственной риторики. Когда отбор сверху (не без участия офиса президента США) блокирует острый критический ракурс павильона (предполагавшийся у Роберта Лаццарини, работающего с восприятием зрителя и символами государственности) в пользу безопасной декоративности, сама эта «безопасность» оказывается вполне манифестной.

Япония: деконструкция нации за государственный счет (Grass Babies, Moon Babies)

Противоположный полюс — модель, в которой исторический павильон Джардини используется не для прославления нации, а для тотального сомнения в ее монолитности. Проект Японии 2026 года подчеркнуто частный, обращенный к родительским чувствам каждого. Здесь посетитель на входе получает увесистую куклу младенца и вынужден заботиться о ней: выгуливать, менять подгузник, баюкать. Это превращает национальное пространство в хрупкий архипелаг коллективной памяти, заботы, диаспорических смешений и экоэтики. Налицо изящная институциональная айкидо-техника: государство укрепляет свой статус «просвещенного участника» арт-форума, финансируя деконструкцию собственного имиджа.

Узбекистан: ребрендинг государства через эстетику травмы (Aural Sea)

Еще одна модель связей государства и искусства представлена Узбекистаном, чей павильон в Арсенале выступает органичной частью государственного ребрендинга. Звуковой ландшафт, память о трагедии Аральского моря, миф и тактильный материал сливаются в завораживающий, тончайший выставочный опыт. В работах используются мотивы текстов каракалпакского писателя Аллаяра Дарменова, оживляющего образы Арала в прозе. Но для зрителя неизбежно возникает деликатный вопрос: где проходит грань между искренней экологической рефлексией и моментом, когда поэтизация катастрофы превращается в эффектный, безопасный для власти эстетический фасад, маскирующий политические причины этой самой катастрофы?

Австрия: Дада-аквапарк (Seaworld Venice)

Австрийский павильон предъявляет зрителю главную внутреннюю проблему современной экспосистемы: может ли шоу быть действенной формой критики? Сама площадка павильона превратилась в сложный гидромеханизм-провокатор: внутри помещений и в контейнерах плещутся потоки воды и орудуют массы обнаженных тел, отсылая к образам acqua alta и круговорота жидкостей в организме человека. Инсталляции поднимают темы тонущей Венеции, нахрапистого гипертуризма, пластиковых отходов и индустрии развлечений. Эта тотальная игровая среда собрала многочасовые очереди на входе и моментально заполонила ленты соцсетей, особенно перформанс Флорентины Хольцингер, каждый час своим телом изображающей язык набатного колокола. Приз зрителей, похоже, уже обеспечен австрийцам, критика системы — услышана.

Тише воды ниже травы

Когда грохот лестницы биеннале, звуковые спецэффекты и гигантские светодиодные экраны Арсенала начинают вызывать чисто физическое отторжение, венецианская карта предлагает другой ответ на институциональный кризис. Некоторые павильоны 2026 года выбирают стратегию спокойной рефлексии и радикального сосредоточения.

Святой Престол (Ватикан, The Ear is the Eye of the Soul)

Продолжает эксперимент с уходом из традиционного выставочного пространства. Взамен гипервизуального спектакля предлагается работа с замкнутыми пространствами мистического кармелитского сада храма Скальци, обращение к слуху, тишине и обострение физического присутствия (путешествие в наушниках). «Религиозное искусство» звучит здесь почти манифестом направления SLOW-ART, продвигающего идеи замедления в мире, перегруженном гигабайтами арт-контента.

Северные страны (Nordic Pavilion — How many Angels Can Dance on the Head of a Pin?)

Обращаются к теме нестабильного сосуществования тел, организмов и экосистем, полностью отказываясь от пафоса «преодоления кризиса». Экспозиция куратора Анны Мустонен стирает грань между интерьером павильона (знаменитой постройки Сверре Фена) и природой. Реальность в павильоне (керамика, скульптуры химер, упавшие деревья) перетекает в миф, создавая тревожную, поэтичную и текучую атмосферу, где трансформация показана как непрерывный процесс, а не конечный результат. Тезис северян прост: мы больше никогда не вернемся к прежнему институциональному равновесию, и единственное, что нам остается,— учиться жить внутри поломанной структуры. Подобные контртренды очевидны для последних лет: устав от гонки biennial scale, ряд мастеров ищет не масштаб бюджетов, а концентрацию внимания.

Москва: болото против большой воды («Вылетая за текстуры поля»)

Однако наш финальный сюжет 2026 года разворачивается вдали от Лагуны, на крыше МДМ в Хамовниках, где в конце мая обосновалась независимая III Болотная биеннале (среди кураторов — самоорганизация BOLOTO). Если перевернуть формулу Энвезора, это манифест чистейшего anti-biennial scale. Среди палаток, грядок, дешевой фанеры и порывистого ветра художники верстают свой временный эфемерный мир вопреки транснациональной мобильности и европейским грантам, извлекая смысл из катастрофической запертости, цензурных тупиков и на руинах прежних связей.
Но главный институциональный парадокс кроется в самом названии события. Авторы настойчиво, не без сарказма присваивают себе матрицу «биеннале», с кураторской рамкой, пародийной павильонностью и заглавной темой («Колебания/Нестабильность»). В этом жесте — тотальная победа венецианского канона. Ведь даже сбегая от гигантской институции на крышу, арт-сообщество продолжает мыслить и структурировать искусство исключительно по ее лекалам.

Венецианский компас или сейсмограф?

Венеция научилась уживаться с приливами. Один поток туристов сменяется другим, яхты коллекционеров — катерами кинозвезд, красные точки на картах павильонов — красной дорожкой Лидо. К осени майские скандалы приутихли. Споры о России и Израиле отошли в тень, австрийцы продолжают бороться с очередной техногенной аварией, японские младенцы тяжелеют в руках новых посетителей, в монастырском саду Святого Престола все так же предлагают слушать ветер.
Скульптура американского художника Алмы Аллена «Not Yet Titled» («Пока без названия»), биеннале 2026

Скульптура американского художника Алмы Аллена «Not Yet Titled» («Пока без названия»), биеннале 2026

Stefano Mazzola / Getty Images

Что же происходит с самой главной биеннале в 2026 году? Очевидно, что Венеция больше не обладает прежней монополией в художественном мире. У нее нет монополии на кураторский эксперимент, нет монополии на открытие новых имен, нет монополии на радикальную теорию или деколониальный лексикон. Все эти интеллектуальные ресурсы сегодня с гораздо большей эффективностью плодятся по всему миру: от Бухары до московских крыш. Но Венеция сохранила за собой куда более опасное право: гипертрофировать противоречия всей арт-системы. Сам кризис давно стал ее главной выставочной функцией. Биеннале Венеции сегодня — трибуна, где уродства, тупики и надежды современного художественного мира получают максимальную огласку и, что самое существенное, свою проблематизацию.
Надежда Чамина, кандидат искусствоведения

Журнал "Коммерсантъ Наука" №26

от 15.10.2026, стр. 10
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