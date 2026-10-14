Кошка, которую наука не замечала

А генетические данные показывают, что его эволюционная линия отделилась от родственных тигровых кошек примерно 1,4 млн лет назад. Иными словами, перед нами не небольшая местная разновидность знакомого животного, а давно самостоятельно эволюционирующая ветвь кошачьего родословного дерева. Новый вид получил название Leopardus tilcayo. Ученые не стали придумывать ему имя в честь коллеги или спонсора. Тилкайо — так местные жители Юнгаса давно называют этих маленьких диких кошек. То есть животное было новым не для людей, живущих рядом с ним, а для научной систематики.