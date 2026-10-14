Кошка, которую наука не замечала
Первый за сто лет новый вид кошачьих обнаружили не в ходе экспедиции, а в лаборатории
В Боливии, оказывается, давным-давно живет очень удобное для домашнего разведения кошачье. Совершенно новый вид.
Открытие нового вида млекопитающего — не такое уж редкое событие даже в наше время, когда ученые уже описали и разложили по таксономическим полочкам 6,5 тыс. ныне живущих зверей и 20 тыс. вымерших видов; около ста описано в 2020-е годы.
Но открытие нового вида кошки — совсем другое дело.
Если оставить в стороне больших кошек из кошачьего подсемейства Pantherinae (львов, тигров, леопардов, барсов), красующихся на государственных гербах полудюжины стран, только в нашей стране домашних кошек (Felis domestica) — от 25 млн до 50 млн, а всего их в мире — более полумиллиарда. Сколько еще бегает их по дворам, никто не считал, но точно больше, чем домашних.
Так что не удивительно то, что сообщение интернационального коллектива исследователей из Южной Америки, США и Западной Европы в журнале Current Biology от 17 сентября об открытии ими в Боливии нового вида маленькой пятнистой кошки Leopardus tilcayo было моментально растиражировано мировыми СМИ как «первое за более чем сто лет открытие нового вида кошачьих».
Кот, которого приняли за котенка
В 2016 году боливийскому биологу Паоле Ногалес-Аскаррунс позвонили из приюта для диких животных Senda Verde в Юнгасе, провинции в Боливии на склоне Анд. Туда принесли «какую-то странную кошку». Местный житель подобрал котенка на дороге возле леса и решил, что перед ним необычная домашняя кошка. Животное некоторое время действительно жило у людей — его кормили в том числе рисом и яйцами,— а затем его передали специалистам.
Ошибка простительна. Зверек невелик: один из изученных самцов весит около 1,4 кг, длина тела — примерно 46 см, заметно меньше средней домашней кошки. У него стройное тело, округлые уши, светло-коричневая шерсть и темные пятна-розетки, из-за которых он напоминает уменьшенного до игрушечных размеров леопарда.
Биологи сначала тоже не увидели сенсации. Они предположили, что перед ними одна из тигровых кошек — мелких южноамериканских представителей рода Leopardus. В частности, животное можно было принять за Leopardus tigrinus. Но Ногалес-Аскаррунс заметила странность: боливийская кошка не вполне соответствовала научным описаниям. Отличались, в частности, рисунок и размеры пятен.
Возник простой вопрос: а что, собственно, за тигровая кошка живет в Боливии?
Пять кошек вместо одной
Ответ потребовал не столько новых экспедиций, сколько анализа ядерной и митохондриальной ДНК 38 тигровых кошек из разных районов Южной Америки: Боливии, Перу, Бразилии, Колумбии и других территорий. В работу вошли и восемь музейных образцов.
Выяснилось, что старая классификация сильно упрощала действительность. То, что долго воспринималось как один сложный комплекс близкородственных тигровых кошек, распадается на пять генетически отчетливых видов. Отсюда и название научной работы — «Филогеномика и музеомика выявляют пять самостоятельных видов тигровых кошек Южной Америки». «Музеомика» здесь означает использование геномных методов для исследования старых музейных образцов.
Но самым неожиданным результатом оказался тот самый «котенок» — боливийский тилкайо. Его прежде не выделяли не только в отдельный вид — даже гипотезы об особом подвиде не существовало.
А генетические данные показывают, что его эволюционная линия отделилась от родственных тигровых кошек примерно 1,4 млн лет назад. Иными словами, перед нами не небольшая местная разновидность знакомого животного, а давно самостоятельно эволюционирующая ветвь кошачьего родословного дерева. Новый вид получил название Leopardus tilcayo. Ученые не стали придумывать ему имя в честь коллеги или спонсора. Тилкайо — так местные жители Юнгаса давно называют этих маленьких диких кошек. То есть животное было новым не для людей, живущих рядом с ним, а для научной систематики.
Что мы вообще о нем знаем
Ученые теперь поняли, кто это, но не как он живет. Достоверных наблюдений мало. Исследователи располагают сведениями всего о двух животных в неволе и немногочисленными записями фотоловушек. Предварительные данные указывают на преимущественно ночную активность и охоту на мелких грызунов, однако делать выводы об образе жизни вида пока рано. Неизвестна даже численность популяции.
Известно место обитания — боливийские юнгасы, влажные горные леса на восточных склонах Анд. Географическая изоляция таких лесов создает прекрасные условия для возникновения эндемиков: популяции животных оказываются разделены горами, долинами, разными высотными поясами и в течение огромных промежутков времени эволюционируют независимо. Но та же специализация делает их уязвимыми. Сейчас юнгасам угрожают вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных площадей и добыча полезных ископаемых.
Пока невозможно даже надежно определить природоохранный статус тилкайо: для этого сначала придется выяснить размеры и границы его ареала и оценить численность. Исследователи уже передали результаты Международному союзу охраны природы (IUCN), поскольку разделение прежней «тигровой кошки» на несколько самостоятельных видов означает, что состояние каждого из них теперь придется оценивать отдельно.
Почему новая фамилия в каталоге меняет реальность
Таксономические исследования иногда кажутся занятием исключительно академическим: ученые спорят, считать ли две похожие популяции видами или подвидами и какое латинское название поставить на музейной этикетке. Но в природоохранной практике название имеет вполне материальные последствия. Представим, что один «вид» считается широко распространенным по всему континенту. Его численность в целом выглядит благополучной. Затем генетика показывает: под одним названием скрывались пять видов, один занимает огромную территорию, а другой сохранился лишь в небольшом горном районе. Средняя благополучная статистика исчезает: маленькая изолированная популяция может находиться под серьезной угрозой.
Именно поэтому работа о тилкайо значительно интереснее сообщения «ученые нашли новую кошечку».
Сейчас открытие нового животного необязательно начинается, как раньше, с экспедиции в белое пятно на карте. Иногда неизвестный науке вид уже сидит перед исследователем и выглядит настолько знакомым, что его десятилетиями принимают за кого-то другого. Даже кошачьи — одна из самых заметных, популярных и хорошо изученных групп млекопитающих — способны скрывать эволюционную линию, существующую около полутора миллионов лет. Люди встречали тилкайо, местные жители дали ему имя, одного зверька держали дома, другой оказался в приюте. Не хватало не самого животного, а способа правильно прочитать его историю. Таким способом стала комбинация полевой биологии, музейных коллекций и геномики. Это, наверное, самый важный научный результат.
Что же касается сугубо практического результата, то помимо сохранения биологического разнообразия на нашей планете он налицо. Сейчас фелинологи возьмутся, если уже не взялись, за одомашнивание тилкайо. Взрослая кошка с габаритами котенка, несомненно, будет товаром эксклюзивным, и цена у него будет соответствующая.
Журнал "Коммерсантъ Наука" №26от 15.10.2026, стр. 9