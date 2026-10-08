Азимут» возобновил прямые рейсы из Сочи и Краснодара в Дубай
08.10.2026, 18:03
Авиакомпания «Азимут» возобновила прямое авиасообщение между Краснодаром и Сочи и Дубаем. Рейсы выполняются в аэропорт Аль-Мактум. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Полеты из Краснодара возобновились 2 октября, из Сочи — 3 октября. Кроме того, с 2 октября «Азимут» выполняет рейсы в Дубай из Минеральных Вод. Билеты доступны на период осенне-зимней навигации.
Согласно данным авиакомпании, минимальная стоимость билета из Краснодара в Дубай начинается от 14,7 тыс. руб. без учета сборов, обратный перелет — от 9,8 тыс. руб. Из Сочи билеты в Дубай стоят от 14,1 тыс. руб., обратно — от 4,8 тыс. руб. Количество билетов по минимальным тарифам ограничено.
Ранее «Азимут» открыл продажу билетов на осенне-зимний период по ряду международных направлений. В частности, в расписании авиакомпании предусмотрены рейсы из Краснодара в Дубай под номерами A43087 и A43088.