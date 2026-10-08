Азимут» возобновил прямые рейсы из Сочи и Краснодара в Дубай

Согласно данным авиакомпании, минимальная стоимость билета из Краснодара в Дубай начинается от 14,7 тыс. руб. без учета сборов, обратный перелет — от 9,8 тыс. руб. Из Сочи билеты в Дубай стоят от 14,1 тыс. руб., обратно — от 4,8 тыс. руб. Количество билетов по минимальным тарифам ограничено.