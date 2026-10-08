«Пиковая дама» балет и футбол
Куда сходить в Новороссийске 9, 10 и 11 октября
08.10.2026, 18:03
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Новороссийске запланирована концертная, театральная и спортивная программа. В городе можно будет посмотреть классический балет, выбрать между двумя спектаклями, сходить на футбол или отправиться на концерт хип-хоп-исполнителя. Для семейного похода подойдет кукольный спектакль. Главные события — в афише «Ъ-Новороссийск.
9 октября в 19:00 в Новороссийском городском театре покажут балет «Лебединое озеро». На сцене выступит Русский классический театр балета. Зрителей ждет постановка одного из самых известных произведений классического балетного репертуара — истории любви принца Зигфрида и Одетты, превращенной злым колдуном в лебедя. Спектакль идет два часа с антрактом.
Стоимость билетов — от 1900 руб. (6+)
10 октября в 19:00 на камерной сцене Городского дворца культуры пройдет показ «Пиковой дама». Мистический спектакль «Живого театра» основан на повести Александра Пушкина. В центре сюжета — Германн, который узнает тайну трех выигрышных карт и оказывается втянут в опасную игру с азартом, алчностью и желанием разбогатеть. Постановка Романа Пожидаева сочетает драматическое действие, музыку, хореографию и сценические костюмы. Спектакль длится один час.
Стоимость билетов — 700 руб. (12+)
10 октября в 19:00 на главной сцене Новороссийского городского театра покажут комедию «Давай, детка!». Постановка Новороссийского молодежного драматического театра рассчитана на взрослую аудиторию. Комедия поставлена по произведению Михаила Хейфеца «В ожидании Его» режиссером Викторией Десятовой. Еще до начала спектакля зрители начинают вовлекаться в водоворот событий. Прямо на сцене проходит самый настоящий танцевальный мастер-класс по твисту, принять участие в котором может любой зритель.
Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)
11 октября в 11:00 и 13:00 в Городском дворце культуры пройдет кукольный спектакль «Такие они, неприятности». Это добрые истории о маленьком котенке, его дружбе со щенком и их совместном познании большого мира. Постановка театра кукол «Первосказ» рассчитана на детей от шести лет. Представления пройдут дважды в течение дня.
Стоимость билета — 600 руб. (6+)
9 октября в 19:00 в пабе «Пена» выступит Заги Бок — участник московской андеграунд-рэп-группы «Желтая Ветка» и объединения Good Hash Production . Исполнитель представит концертную программу в формате клубного шоу.
Стоимость билетов — от 999 руб. (16+)
10 октября в 16:00 в Центре традиционной народной культуры начнется празднование Дня Новороссийского района «Казачья доблесть, Новороссийский край!». Это торжественное культурно-просветительское мероприятие, посвященное истории, традициям и быту кубанского казачества.
Вход свободный
В кинотеатрах Новороссийска на выходных продолжается прокат нескольких российских премьер и семейных фильмов.
В четырех кинотеатрах — «Мысфильм», «Нептун», «Монитор Goodzone» и «Монитор на Красной площади» — показывают драму «Битва моторов» (12+). Действие фильма происходит в 1908 году. Автолюбитель Андрей Нагель объединяется с инженером Дмитрием Бондаревым, чтобы создать автомобиль «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины участием в легендарном Ралли Монако. Однако рискованная гонка может поставить под угрозу все, над чем работала команда.
Также можно посмотреть семейный фильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (6+). Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и отправляется на поиски мамы, которая, как ему говорят, находится в далекой Африке. Вместе с другом Тупиком он пересекает океан на льдине, встречает крокодилов и акул и добирается до загадочного континента. Главные темы истории — дружба, ответственность и любовь, способная преодолеть расстояние.
Кроме того, в прокате идет семейная сказка «Царевна Несмеяна» (6+). Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой попадает в Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему необходимо рассмешить царевну. Постепенно герой понимает, что за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Ереме предстоит пройти испытания и выяснить, что главным чудом оказывается не награда, а способность открыть свое сердце.
Фантастический боевик «Девятая планета» (16+) можно посмотреть в «Мысфильме», «Нептуне», «Мониторе Goodzone» и «Мониторе на Красной площади». После несчастного случая автомеханик Дима Хруст начинает вспоминать службу на другой планете — сражения с чудовищами, базу землян и любимую девушку Полину. Проблема в том, что окружающие помнят его службу совсем иначе. Встретив Полину в реальной жизни, Дима приходит к выводу, что кому-то удалось изменить память целой группы людей. Чтобы выяснить правду, ему придется вернуться на опасную планету.
Для поклонников подростковой вампирской саги в городских кинотеатрах показывают «Сумерки. Сага. Новолуние» (18+). После исчезновения Эдварда Белла пытается пережить разрыв и сближается с Джейкобом Блэком. Однако вскоре выясняется, что у нового друга есть собственная тайна и связь с другим сверхъестественным миром — гораздо более опасным, чем кажется.
В «Нептуне» и «Мысфильме» также идет детский фильм «Волшебное перо» (6+). Одиннадцатилетняя Провиденс находит необычное перо, способное воплощать в реальность все написанное. Вместе с морской свинкой Пуфик она пытается разобраться с неожиданно полученной силой и отправляется в приключение, которое принесет немало открытий и испытаний.
9 октября в 18:00 на стадионе «Центральный» состоится матч «Черноморец М — Шинник». Новороссийская команда сыграет с ярославским «Шинником» в рамках футбольного турнира. Начало матча запланировано на 18:00.
Стоимость билетов — от 100 руб. (0+)