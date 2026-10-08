«Пиковая дама» балет и футбол

Также можно посмотреть семейный фильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (6+). Мамонтенок Пушистик просыпается в ледяной пустыне и отправляется на поиски мамы, которая, как ему говорят, находится в далекой Африке. Вместе с другом Тупиком он пересекает океан на льдине, встречает крокодилов и акул и добирается до загадочного континента. Главные темы истории — дружба, ответственность и любовь, способная преодолеть расстояние.