Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Волга-Урал

Над Татарстаном сбили БПЛА

08.10.2026, 09:58
Над Татарстаном с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Над Татарстаном сбили БПЛА

Над Татарстаном сбили БПЛА

Егор Снетков / Коммерсантъ

О точном количестве сбитых над республикой беспилотников не сообщается. Всего над Россией перехватили 399 БПЛА самолетного типа.
Угрозу атаки беспилотников на Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны сняли в 07:04. Режим беспилотной опасности в республике отменили в 09:14.

Анна Кайдалова