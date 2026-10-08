Над Татарстаном сбили БПЛА
08.10.2026, 09:58
Над Татарстаном с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
О точном количестве сбитых над республикой беспилотников не сообщается. Всего над Россией перехватили 399 БПЛА самолетного типа.
Угрозу атаки беспилотников на Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны сняли в 07:04. Режим беспилотной опасности в республике отменили в 09:14.