В Прикамье создан клуб выпускников Пермского университета
08.10.2026, 09:16
Выпускники Пермского государственного национального исследовательского университета объявили об организации своего клуба. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в ПГНИУ, клуб выпускников будет представлять собой сообщество, объединяющие бывших студентов разных лет. Организация укрепит их связь с университетом и создаст условия для профессионального и личного роста.
«Сейчас клуб собирает предложения по событиям и форматам. Это мастер-классы, бизнес-завтраки, стажировки от выпускников-работодателей, менторская программа. В планах у клуба и материальная поддержка университета — через учреждение именных стипендий, ремонт аудиторий, сохранение памяти о преподавателях, развитие инфраструктуры»,— пояснили в вузе.
Выпускники сформировали совет клуба, в который вошли представители разных факультетов. Например, юридический представляют депутат заксобрания Прикамья Армен Гарслян и бизнесмен Милана Кулакова, историко-политологический — писатель и журналист Светлана Федотова, а также омбудсмен Игорь Сапко. Представителем экономического факультета в совете является предприниматель Александр Кириленко, механико-математического — Александр Кашеваров, физического — бывший председатель КСП Перми Мария Батуева.
Для вступления в клуб необходимо подать заявление или заполнить электронную форму, а также вносить регулярные пожертвования на развитие клуба. Членам клуба обещают систему скидок и бонусов от партнеров, доступ к инфраструктуре ПГНИУ, а также приоритетное участие в закрытых мероприятиях. Презентация клуба запланирована на 14 ноября 2026 года.