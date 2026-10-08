В Прикамье создан клуб выпускников Пермского университета

Для вступления в клуб необходимо подать заявление или заполнить электронную форму, а также вносить регулярные пожертвования на развитие клуба. Членам клуба обещают систему скидок и бонусов от партнеров, доступ к инфраструктуре ПГНИУ, а также приоритетное участие в закрытых мероприятиях. Презентация клуба запланирована на 14 ноября 2026 года.