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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Ярославль

Бывшего ярославского студента обвинили в оправдании терроризма

07.10.2026, 18:12
УФСБ России по Ярославской области пресекло деятельность жителя Москвы 1999 года рождения, подозреваемого в публичном оправдании террористической деятельности в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным УФСБ, во время обучения в одном из вузов Ярославля мужчина разместил в открытом доступе комментарии, оправдывающие террористическую атаку ВСУ на Крымский мост.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма).
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Виктория Самко