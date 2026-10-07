Бывшего ярославского студента обвинили в оправдании терроризма
07.10.2026, 18:12
УФСБ России по Ярославской области пресекло деятельность жителя Москвы 1999 года рождения, подозреваемого в публичном оправдании террористической деятельности в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным УФСБ, во время обучения в одном из вузов Ярославля мужчина разместил в открытом доступе комментарии, оправдывающие террористическую атаку ВСУ на Крымский мост.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма).
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.