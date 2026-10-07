Александр Фомин покидает пост врио министра строительства Самарской области

Господин Фомин возглавил самарский минстрой в январе 2025 года, после отставки Андрея Грачева. В сентябре этого года стало известно, что Андрей Грачев занял пост вице-губернатора Челябинской области. Александр Фомин до назначения трудился в строительных компаниях.