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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
Волга

Александр Фомин покидает пост врио министра строительства Самарской области

07.10.2026, 16:04
Александр Фомин покидает пост временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в региональном правительстве.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Господин Фомин возглавил самарский минстрой в январе 2025 года, после отставки Андрея Грачева. В сентябре этого года стало известно, что Андрей Грачев занял пост вице-губернатора Челябинской области. Александр Фомин до назначения трудился в строительных компаниях.

Сабрина Самедова