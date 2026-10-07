Основатель компании «Волга-Днепр» оспорил канадские санкции

Основатель транспортной группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин подал в Федеральный апелляционный суд Канады апелляционную жалобу на решение нижестоящей инстанции, которая отказалась исключать его из санкционного списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Канада внесла господина Исайкина в санкционный перечень 5 апреля 2023 года в рамках закона о специальных экономических мерах против России. Спустя два месяца он направил ходатайство об исключении, указав, что утратил контроль над «Волга-Днепр» и больше не связан с компанией.

МИД Канады отклонил обращение в октябре 2024 года. В ведомстве решили, что переоформление прав на бизнес в августе 2022 года после попадания под ограничения выглядело как схема их обхода: сделка была признана «непрозрачной», а фактическое влияние на структуру сохранилось, считают в министерстве.

Кроме того, ведомство пришло к выводу, что Исайкин являлся контролирующим акционером Volga-Dnepr Group и ее дочерних компаний и активно участвовал в управлении, пока они извлекали выгоду из российской господдержки и контрактов, способствовавших смягчению или обходу санкционного режима.

В августе 2026 года Федеральный суд отказал в удовлетворении заявления Исайкина, обосновав это тем, что министр действовал в пределах своих полномочий, а сторона заявителя не представила доказательств ни неправомерности решения. Был отвергнут и довод о том, что министерство использовало сведения, которые Исайкину не дали возможность проверить: письмо Global Affairs Canada от марта 2024 года, по мнению инстанции, содержало достаточно информации по существу претензий.

Георгий Портнов