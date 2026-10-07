В осенне-зимнем расписании аэропорта Казани появятся рейсы в Сухум. Полеты будут осуществляться с 26 октября по понедельникам и пятницам, сообщила пресс-служба авиакомпании Nordwind.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Казани запустят зимние рейсы в Сухум

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Из Казани запустят зимние рейсы в Сухум

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться совместно авиакомпаниями Nordwind Airlines и «Икар». На маршруте будут задействованы самолеты Embraer 190 на 110 пассажирских мест и Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров.

Также с 28 октября по средам и субботам будут выполняться рейсы Москва — Сухум и обратно.

Кроме того, пассажиры из Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула и Сургута смогут добраться до Сухума с пересадкой в аэропорту Казани.

Анна Кайдалова