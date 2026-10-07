В Тольятти двух подростков задержали за порчу дорожного знака
В Тольятти правоохранители задержали подростков, которые оставили надпись на дорожном знаке возле остановки. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
По словам чиновника, видеозапись того, как один из подростков забрался на крышу остановки и оставил надпись на знаке, выявлена «в ходе мониторинга социальных сетей». Действия мальчика снимал на телефон другой подросток.
«В беседе с сотрудниками мальчишки раскаялись в содеянном и пояснили, что совершили правонарушение от скуки, пока ожидали нужный автобус»,— написал Илья Сухих.
Как отметил глава города, в отношении несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой они «будут поставлены на профилактический учет».