В Тольятти двух подростков задержали за порчу дорожного знака

В Тольятти правоохранители задержали подростков, которые оставили надпись на дорожном знаке возле остановки. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам чиновника, видеозапись того, как один из подростков забрался на крышу остановки и оставил надпись на знаке, выявлена «в ходе мониторинга социальных сетей». Действия мальчика снимал на телефон другой подросток.

«В беседе с сотрудниками мальчишки раскаялись в содеянном и пояснили, что совершили правонарушение от скуки, пока ожидали нужный автобус»,— написал Илья Сухих.

Как отметил глава города, в отношении несовершеннолетних проводится проверка, по результатам которой они «будут поставлены на профилактический учет».

Сабрина Самедова