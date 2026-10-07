НаМЭРяний нет

Большинство политических партий и общественных организаций Ярославской области не планирует предлагать губернатору своих кандидатов на пост мэра Ярославля. По новой процедуре таким правом обладают лишь парламентские партии и три общественные организации. Рассмотреть вопрос о выдвижении планируют только «Единая Россия» и КПРФ. Не использовать свое право решили «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Алла Чижова Мэрия Ярославля

Фото: Алла Чижова

Министерство регионального развития Ярославской области начало прием предложений о кандидатурах на должность мэра Ярославля. В этом году процедура избрания главы города изменилась. Раньше любой желающий мог подать заявление в комиссию, члены которой назначались муниципалитетом Ярославля и губернатором. После отбора на соответствие установленным критериям комиссия представляла кандидатуры, из которых мэра выбирал муниципалитет.

С этого года кандидатов муниципалитету будет предлагать губернатор. Комиссия по отбору создана при министерстве регионального развития правительства области. Предложить кандидатуры комиссии могут политические партии, представленные в Госдуме или Ярославской областной думе, ассоциация «Совет муниципальных образований Ярославской области», Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Комиссия предложит отобранных кандидатов губернатору, который внесет в муниципалитет не менее двух кандидатур. Из них депутаты и выберут нового мэра.

Однако пока субъекты выдвижения не спешат воспользоваться своим правом. В «Справедливой России» уже решили — предлагать кандидатов партия не будет.

«Несерьезно все это. Мы выступаем за прямые выборы. Я в прошлых выборах мэра участвовал, но оговаривал сразу, что иду только чтобы высказать свою позицию, что нужно сделать новому мэру. Я понимал, что за меня проголосует один человек — я сам. Так и произошло. Сейчас и это теряет всякий смысл, в этой системе меня даже не допустят до голосования. Решение принимает губернатор. Будет один реальный кандидат и один технический»,— сказал «Ъ-Ярославль» председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Анатолий Каширин.

Не собирается выступать с предложением и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», представленная в областной думе.

«Мы пока не планируем, пиара тут не будет»,— уточнил председатель фракции в облдуме Андрей Бурьяноватый.

КПРФ пока не определилась, будет ли выдвигать своего кандидата. «У нас бюро обкома будет на следующей неделе. На нем мы рассмотрим этот вопрос. Сейчас пока сказать ничего не могу»,— сказал «Ъ-Ярославль» первый секретарь областного комитета КПРФ Михаил Парамонов.

Затруднилась ответить и глава реготделения «Новых людей» Анна Скрозникова. В ходе избирательной кампании в Госдуму госпожа Скрозникова критиковала новый порядок избрания главы областного центра, выступая за прямые выборы. Связаться с координатором ярославского отделения ЛДПР «Ъ-Ярославль» не удалось, в приемной партии информацией о планах выдвижения не обладают.

Пока нет конкретного кандидата и у Общественной палаты Ярославской области, рассказал «Ъ-Ярославль» ее председатель Сергей Березкин.

«Сенсаций от нас ждать не надо. Мы часть адекватного гражданского общества и будем определяться, исходя из наличия кандидатур от правительства и губернатора. Внутри палаты нет кандидатур, инициаторов, инициатив. Члены палаты в курсе, реакция спокойная»,— пояснил Сергей Березкин.

В Совете муниципальных образований Ярославской области пояснили, что сама процедура выдвижения кандидата от организации в уставе не определена.

«Для нас это процедура новая, право есть, но в уставе порядок выдвижения не прописан. Если к нам обратится кто-то из кандидатов, мы рассмотрим, а сами предлагать кандидатуру не планируем»,— пояснил заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований Ярославской области Владимир Демьянов.

Связаться с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления «Ъ-Ярославль» не удалось.

Более четкие планы есть лишь у региональной «Единой России», обладающей большинством и в областной думе, и в муниципалитете Ярославля. Партия планирует рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить кандидата на пост мэра.

«Думаю, да. Президиум политсовета соберется. Пока что заседание не назначено, но на прошлом президиуме говорили, что не исключаем такой возможности»,— сказал «Ъ-Ярославль» заместитель секретаря Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Антон Капралов.

Возможных кандидатов на пост главы Ярославля никто из собеседников «Ъ-Ярославль» не назвал. Комиссия принимает заявления до 14 октября. В настоящее время полномочия мэра исполняет заместитель главы города Николай Степанов. Должность стала вакантной после избрания мэра Артема Молчанова в Госдуму РФ в сентябре 2026 года.

Антон Голицын