Сергея Бебенина переизбрали спикером Законодательного собрания Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва на своем первом внеочередном заседании 7 октября избрали члена партии «Единая Россия» и спикера парламента региона предыдущего созыва Сергея Бебенина председателем ЗакС 47-го региона, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Кандидатуру господина Бебенина поддержали 48 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бебенин вновь стал председателем Заксобрания Ленинградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Сергей Бебенин вновь стал председателем Заксобрания Ленинградской области

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сергей Бебенин был единственным кандидатом, предложенным на пост спикера. До начала тайного голосования перед новым созывом областного парламента выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В день рождения президента РФ Владимира Путина он поблагодарил главу государства за внимание к региону и заверил его, что «ленинградцы — рядом».

Кроме этого, губернатор обозначил задачи, стоящие сегодня перед областным парламентом. Ему придется принимать решения для преодоления кризисных явлений в экономике региона и страны в целом. В работе над главным финансовым планом — бюджетом Ленобласти — исполнительная и законодательная власти должны находить разумный компромисс между возможностями и потребностями области, но при этом бюджет должен сохранять свою социальную направленность.

«Впереди в регионе большой праздник — 100-летие Ленинградской области (2027 год). Многие объекты будут введены в этот год, будут запущены многие региональные программы, которые станут основой для дальнейшего благополучия ленинградцев. Но при этом мы должны стремиться к выполнению нашей главной задачи: все для фронта, все для победы»,— подчеркнул господин Дрозденко.

В выступлении после своего избрания Сергей Бебенин согласился, что новому созыву придется работать в сложное время, но опыт, накопленный депутатами за предыдущие года работы (в нынешнем созыве персональный состав парламентариев изменился на 50%), поможет депутатам быть эффективными, выразил уверенность спикер ЗакС Ленобласти. Этому будет также способствовать то, что в парламент пришло много профессионалов из разных сфер деятельности: здравоохранения, образования, ИТ и т.д.

Для господина Бебенина это четвертый срок на посту спикера областного парламента. Впервые он занял место председателя в 2012 году, когда сменил на этой должности Александра Худилайнена во время 5-го созыва.

Сразу за первым внеочередным заседанием ленинградские парламентарии провели второе внеочередное собрание, на котором они выбрали сенатором РФ — представителем от ЗакС Ленинградской области депутата от фракции «Единая Россия» Дмитрия Василенко. В связи с назначением парламентарии также проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий господина Василенко.

Александра Тен