Ярославец перевел мошенникам 1,4 млн рублей после звонка «силовика»

Житель Красноперекопского района Ярославля перевел мошенникам 1,4 млн руб. после того, как ему сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и оформленной от его имени доверенности на распоряжение недвижимостью и банковскими счетами, сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Мужчине 1969 года рождения сначала пришло СМС о якобы оформленном на его имя кредите со ссылкой. После перехода по ней ему позвонила неизвестная женщина и сообщила о взломе учетной записи. Затем она переключила его на «сотрудника силового ведомства».

«Правоохранитель» убедил мужчину, что для аннулирования доверенности необходимо оформить декларацию и проверить деньги на предмет получения из недружественных государств. Следуя инструкциям собеседника, ярославец снял 1,4 млн руб. и через разные банкоматы перевел их частями по 200 тыс. руб. на указанные реквизиты.

После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Виктория Самко