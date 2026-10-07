Ярославская область сохранила 23-е место в рейтинге материального благополучия

Ярославская область заняла 23-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения по итогам 2025 года. Позиция региона за год не изменилась, при этом рейтинговый балл вырос на 1,26 пункта — с 69,12 до 70,38, следует из исследования РИА Рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2024 году Ярославская область также занимала 23-е место. Годом ранее регион находился на 22-й позиции, а его рейтинговый балл составлял 54,92. Таким образом, за 2024 год оценка области выросла на 14,2 пункта, а за 2025-й — на 1,26 пункта.

Рейтинг учитывает отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, объем банковских вкладов на одного жителя, долю населения с доходами ниже границы бедности, доступность покупки жилья в ипотеку и долю жителей с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.

В целом рейтинговый балл за 2025 год вырос в 64 регионах России, снизился — в 21. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ. Ярославская область вошла в число пяти регионов ЦФО в первой четверти рейтинга.

Виктория Самко