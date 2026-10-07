«Важны длительность, глубина, скорость»
Анна Кулецкая — о том, как ритм дыхания влияет на решения
07.10.2026, 14:24
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Каждый новый вдох нас меняет. Исследователи обнаружили, что мозг реагирует не просто на частоту дыхания. Оказывается, у этого процесса есть собственный рисунок: важны длительность, глубина, скорость и даже короткие паузы. И вся эта специфика влияет на активность мозга и участков, связанных с памятью, эмоциями и мышлением.
Дыхание — одна из немногих функций организма, которую мы можем контролировать. Значит, меняя его ритм, мы понемногу можем влиять, например, на уровень возбуждения или расслабления. Впрочем, пока ученые выясняют, какие именно ритмы дают такой выраженный эффект.
Например, недавно вышло еще одно исследование на эту тему. Ученые из Немецкого института питания проверяли, как меняется склонность человека к принятию рискованных решений при разном дыхании. Так, одна группа испытуемых дышала в обычном ритме, другая — делала короткий вдох примерно на 2 сек. и длинный выдох на 8 сек. В итоге сердцебиение у них замедлялось, а решения становились более рискованными.
При этом дело было не в том, что люди меньше боялись возможных потерь, а скорее ярче реагировали на потенциальное вознаграждение. Так что дыхание может быть не только способом успокоиться. Правда, делать из этого инструкцию «перед покупкой квартиры просто сделайте глубокий выдох» — пока рано.