«Важны длительность, глубина, скорость»

При этом дело было не в том, что люди меньше боялись возможных потерь, а скорее ярче реагировали на потенциальное вознаграждение. Так что дыхание может быть не только способом успокоиться. Правда, делать из этого инструкцию «перед покупкой квартиры просто сделайте глубокий выдох» — пока рано.