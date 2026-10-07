В Ярославле мужчина получил ножевые ранения во дворе дома

Мужчину 1990 года рождения госпитализировали с ножевыми ранениями спины после конфликта во дворе одного из домов на улице Свердлова в Ярославле. Подозреваемого задержали, сообщили УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, конфликт между знакомыми произошел 5 октября и перерос в драку. Во время нее мужчина 1983 года рождения дважды ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся и выбросил оружие. Оперативники вскоре установили его личность и задержали. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Следователь ОМВД России по Кировскому городскому району возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Виктория Самко