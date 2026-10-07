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«Яргорэлектротранс» потратит 2,7 млн рублей на зарядки для электробусов

АО «Яргорэлектротранс» объявило закупку на устройство фундаментов и монтаж двух ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Начальная цена работ составляет 2,7 млн руб., следует из данных ЕИС.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Оборудование планируется установить на территории депо на улице Гагарина, 61 в Ярославле. Подрядчику предстоит подготовить фундаменты и смонтировать зарядные станции. Срок выполнения работ — 45 календарных дней.

Заявки от участников принимаются до 14 октября. Первые части заявок рассмотрят 16 октября, ценовые предложения участники смогут подать 19 октября. Итоги закупки планируется подвести 21 октября.

Виктория Самко

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